Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2020/ Cancro, Scorpione, Vergine e Bilancia

Pubblicità

Cancro e Scorpione, il punto dell’oroscopo del giorno

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox ecco il punto sui segni di Cancro e Scorpione. Il Cancro può cercare di andare più in là con i pensieri cercando di ritrovare la serenità. Inizia a farsi sentire una novità. Più ci avviciniamo a fine anno e più si sente. Da dicembre libertà da molti pesi. Lo Scorpione secondo l’oroscopo di Paolo Fox più che puntare su sabato deve puntare a domenica quando la Luna sarà attiva. Con Marte e Saturno dissonanti certi problemi di casa saranno all’ordine del giorno. A volte ci vuole un destino amaro per capire quali sono le cose belle che si sono perse negli ultimi anni. In fondo non si stava così male e si stanno rivalutando molte sensazioni che prima si erano messe da parte.

Pubblicità

Vergine e Bilancia per l’oroscopo di Paolo Fox

Ora invece andiamo leggere l’oroscopo di Paolo Fox con i segni di Vergine e Bilancia. La Vergine è capace di vivere momenti di tranquillità alternati ad altri con una grande agitazione. Insieme a Capricorno si è tra i più forti del momento ed il fatto che sia capitato tutto non incide sulle previsioni. Anche i Vergini avranno modo di recuperare. La domenica va vissuta in panciolle. Tempo di recuperare questioni di lavoro. La Bilancia secondo l’oroscopo di Paolo Fox può parlare d’amore, c’è una velocissima azione di Mercurio che è un po’ dispettoso. Da pochi giorni è dispettoso nei propri confronti, è entrato in questa posizione difficile da poco. Cambiamento che era già previsto. Tra situazioni nate ora e in modo contingente e scelte personali ci sono cambiamenti. Venere favorevole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA