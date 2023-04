Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Sole e Luna entrambi in Ariete: è questa la novità di oggi, martedì 18 aprile 2023, nell’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tuti i giorni su Radio LatteMiele. Vediamo l’andamento dei segni zodiacali e in particolare di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve stare attento ai soldi, la Vergine è concentrata sul lavoro

Leone, le ultime giornate non sono state proprio una passeggiata: tra chi cerca di allargare il raggio di azione e chi vuole tentare nuove strade, ogni tanto si è sotto pressione. Se ci sono delle cose che non ti appassionano più, cerca di chiuderle, ma sempre rispettando i conti, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, nella seconda parte dell’anno, avremo un Giove un po’ particolare e non si potrà dire: ”Questa cosa non la faccio perché non mi va”. Bisognerà, in qualche modo, motivarsi e tentare di trovare un compromesso, se devi già pensare da ora di lavorare con delle persone che non ti piacciono molto e non si sono comportate molto bene con te. È sempre bene trovare la quadratura del cerchio, anche in amore, e da questo punto di vista le possibilità raddoppiano.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, questo è un cielo importante per il lavoro e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molta della tua energia, in questi giorni, sia riversata proprio nelle questioni di carattere pratico. Quale migliore occasione quindi per regalare a tutti la grande capacità che hai di organizzare e mettere in pratica le tue idee. Dal punto di vista sentimentale, quest’oroscopo è un po’ strano: anche se ci saranno degli incontri, in questo periodo, molti nati Vergine potrebbero sentirsi demotivati, diffidenti e bisognerà capire se un amore è importante oppure no. Se c’è una persona che poi ogni volta che fai una proposta ti smonta e non ti incoraggia, doppia ragione per non esser contenti.

Oroscopo Paolo Fox, 17-23 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia…

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia recupera anche con la concorrenza, lo Scorpione oggi può trovare soluzioni

Bilancia, inizia ad esserci un cambiamento, anche nel tuo modo di fare. Attenzione alle piccole competizioni che possono nascere se qualcuno, ad esempio, ha cercato di imitare il tuo stile, se in questi giorni ti sembra che un concorrente stia andando più avanti di te. In realtà, negli ultimi mesi, non è che ci sia stata, da parte tua, questa grande avanzata e sei ampiamente giustificato, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox: mille problemi, forse anche di tipo fisico, hanno imposto uno stop. Cerca di risolvere eventuali contenziosi legali e tensioni recenti, perché sappiamo che da metà maggio, per te e per altri segni, ci saranno delle opportunità e poi, considerando che non avremo più Venere contraria, le speranze di tornare in equilibrio anche in amore raddoppiano.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Scorpione, questa è una giornata utile: soluzioni per il futuro ce ne sono! Proprio in questo periodo, si possono fare delle esperienze speciali. Verificare la profondità di un sentimento è possibile, anche in vista del prossimo mese. Certo, c’è ancora tanto da discutere, capire e rinnovarsi e qui l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce soprattutto a quelle persone che hanno discusso parecchio tra febbraio e marzo. L’importante è avere fiducia nel futuro. Rinnovi di accordi per ora in sospeso o comunque potresti essere tu ad aver fatto delle richieste che, per ora, non sono state accettate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA