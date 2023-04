Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sole e Luna entrambi in Ariete: è questa la novità di oggi, martedì 18 aprile 2023, nell’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tuti i giorni su Radio LatteMiele. Vediamo l’andamento dei segni zodiacali e in particolare di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è alla ricerca di nuove opportunità, il Capricorno ha un bellissimo cielo

Sagittario, tu non ti fermi mai! Sei rappresentato in astrologia dall’arciere: tiri la freccia, centri il bersaglio e subito dopo cerchi un altro bersaglio. Quindi, qualsiasi cosa tu abbia fatto di recente, anche se sei riuscito a farla, hai già in mente altri progetti. L’unica cosa che, in questo periodo, può essere demotivante è fare le stesse cose, ovvero centrare sempre lo steso bersaglio, perché magari adesso vuoi allontanarlo un po’, spostarlo o comunque, nell’ambito del lavoro, stai cercando delle opportunità. Quest’anno nasce con qualche dubbio d’amore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: se c’è una relazione che non si può rivelare o se ci sono dei problemi di coppia, in questo periodo qualcosa non va.

Capricorno, è un grande cielo, un cielo che ti porta a fare grandi passi in avanti. Potrai ottenere un vantaggio sulla base di quello che sai e vuoi fare, perché le stelle non portano il successo a domicilio, però ci regalano i periodi buoni: se uno ha un’idea, nel periodo ideale, può farla nascere e chi si trova in una condizione di disagio, in un periodo buono può tornare vincente. Stiamo per arrivare a maggio, un mese veramente importante: anche se adesso si registra tanta fatica in questo cielo, se hai la fortuna di stare bene e, aggiunge l’Oroscopo di Paolo Fox, di conoscere l’amore, non resta che ufficializzare ciò che vivi o spingere ciò che desideri.

Oroscopo di Paolo Fox: l’Acquario non vuole più fare alcune cose, i Pesci hanno qualche dubbio con i sentimenti

Acquario, è una giornata un po’ stressante. In questo periodo, tanti Acquario vorrebbero tagliare i ponti con tutto ciò che non è più ideale. Qui non stiamo parlando di quanto si guadagna e di cosa è più importante: l’Acquario ha sempre un rapporto molto particolare con il denaro, perché non è succube di questo elemento, tuttavia bisogna fare anche i conti con delle persone che vogliono che magari tu faccia certe cose che non ti vanno bene, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. I ragazzi che iniziano adesso a fare pratica, affrontano esami o incontri di lavoro, certamente avranno meno difficoltà, ma una scelta andrà fatta entro metà maggio. Amore da sostenere.

Pesci, proprio i sentimenti possono essere un po’ sbandati. L’Oroscopo di Paolo Fox vuole però allargare il concetto di amore non solo alle relazioni private, ma anche alle situazioni di amicizia e, ancora di più, per quanto riguarda il lavoro, parlando questa volta di stima. In questi settori, c’è stato qualcosa di strano e forse ultimamente una polemica ha creato dei dissidi. Attenzione alle parole: se c’è un problema, andrà affrontato con gli esperti giusti. Sai che tu vivi di intuizioni e questa può essere una giornata in cui proprio i ragionamenti riescono meglio e potrai avere una sorta di illuminazione che sarà giusto seguire.

