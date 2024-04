Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2024/ Le previsioni: cielo dispettoso, ma con alcune opportunità

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 18 aprile 2024, per l’Ariete

Continua il periodo di quiete astrale per voi Ariete che, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, faticherete ad adattarvi alla tranquillità, troppo spesso associata (erroneamente) alla noia, con il rischio che diventiate il problema di voi stessi, costringendovi a fare troppe cose contemporaneamente. Giornate piene si accompagneranno a nottate in bianco per pensare agli impegni che vi attendono al sorgere del sole; mentre forse dovreste fermarvi un attimo, fare un bel respiro profondo e capire cosa potete ‘sacrificare’ per salvare la vostra sanità mentale.

Una giornata movimentata per i Toro con un Giove dispettoso

Per voi Toro il cielo continuerà a regalare quell’arma a doppio taglio che è l’influsso di Giove: dal suo ingresso vi ha permesso di scoprire alcuni doppiogiochisti che vi circondavano, causandovi non pochi pensieri che ormai da giorni obnubilano la vostra mente.

La settimana non presenterà grandi novità (positive e, fortunatamente, neppure negative), e l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi consiglia di iniziare a dimenticare quel fastidioso passato perché solo così potrete ritrovare il vostro proverbiale equilibrio mentale per continuare a dare il massimo senza preoccupazioni.

Liberi e indomabili, ma con il cuore spezzato, i Gemelli

Il 18 aprile 2024 per gli amici dei Gemelli sarà una giornata piena di luce e possibilità, spingendovi verso una nuova opportunità in una città in cui non avreste mai immaginato di approdare. Un pochino peggio l’amore, soprattutto per chi tra voi ha affrontato (forse attorno a marzo) una rottura particolarmente dolorosa, ma ricordatevi sempre che potete prendere in mano il vostro destino amoroso perché nulla vi può togliere la vostra natura di segni d’aria, sempre liberi ed assolutamente indomabili!

Oroscopo di Paolo Fox: le previsioni per i Cancro

Il fastidioso transito di Venere continuerà ad interessare l’oroscopo quotidiano dei Cancro, spingendovi ancora una volta a valutare la vostra storia amorosa in un mese di aprile che non vuole lasciarvi tregua ma che (secondo le osservazioni di Paolo Fox) verso maggio si schiarirà con nuove importanti conferme. Meglio sul lavoro, con un progetto che nel fine settimana potrebbe decollare donandovi sempre più soddisfazioni fino alla fine di questo sentimentalmente difficile mese, ma dovrete saper far fruttare quelle idee che vi riempiono la testa.

Stress e nervoso nel cielo dei Leone

Voi Leone siete ancora al cospetto di tutto quello stress e nervosismo che avete accumulato (e come sempre fate, mai rilasciato) dall’inizio dell’anno a questa parte: non fatevi scoraggiare, non siete persone che si lasciano abbattere, ma provate a guardare con un occhio meno critico chi vi sta attorno, potreste trovare degli alleati impareggiabili. Non lasciate solo che quell’agitazione oscuri il vostro cuore, scaricandola sul partner con il rischio di mettere in gioco qualcosa a cui tenere troppo per lasciarvelo sfuggire dalle mani. La pazienza sarà la vostra chiave, almeno fino a giugno.

Vergine: le stelle secondo l’oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2024

Siete davanti ad una sorta di stallo voi amici della Vergine, perché con quel Saturno in opposizione non riuscirete a fare ciò che più preferite: accontentare tutti senza lasciare indietro nessuno, soprattutto sul lavoro dove un ‘sì’ potrebbe costarvi un’amicizia o una collaborazione su cui avevate puntato moltissimo. Cercate di lasciarvi indietro tutte quelle responsibilità che avete assunto sulle vostre spalle negli ultimi mesi: solo così secondo Paolo Fox potrete cominciare a distinguere chi vale il vostro tempo e chi, invece, non merita neppure un pensiero.

Bilancia in cerca di rivoluzioni amorose

Non c’è nulla di meglio per voi amici della Bilancia di una Luna splendente che aumenta a dismisura la vostra creatività e vi spingerà tra le braccia di quella idea che ormai vi rimbalza nella mente da giorni (se non da settimane!): l’amore chiede una rivoluzione e spetta a voi prendere in mano le redini del destino perché, come ben sapete, nulla succede per caso. L’oroscopo di Paolo Fox addirittura suppone che potreste nutrire un qualche desiderio di vendetta verso un ex con cui avete chiuso da poco ma è importante tenere gli occhi puntati su Venere perché non vi renderà la cose semplici.

Le previsioni di Paolo Fox per lo Scorpione

Superate le complicazioni dell’ultimo periodo, voi Scorpione potrete finalmente risolvere un problema tedioso che vi accompagna da tempo: occhio, però, perché avete una scadenza che è fissata per il 7 maggio. Siate sempre diplomatici ed evitate di rimproverare troppo voi stessi e, soprattutto, gli altri perché con la mente ancora non troppo lucida potreste sbagliare una valutazione e fare un danno che difficilmente riuscirete a riparare.

Cielo sfavorevole per i Sagittario, cosa ci rivela l’Oroscopo di Paolo Fox

Seppur la vostra voglia di strafare potrebbe esplodere in questo giovedì, è importante che voi Sagittario agiate sempre con la dovuta e necessaria calma, anche perché i rapporti con i collaboratori non sono facilissimi da gestire e l’attenzione (con questo cielo sfavorevole) non è mai troppa. Calma sì, ma non troppa, perché entro maggio dovrete agire sulle basi che gettate in questo momento: il futuro dipenderà anche da alcune scelte che farete in questi giorni ed è importante non prendere tutto di petto.

Tanto lavoro e un amore tranquillo per i Capricorno

Lasciate un attimo perdere l’amore cari Capricorno perché fino a maggio il margine d’azione sarà piuttosto ridotto e seppur le stelle non lasciano presagire litigi, i vostri pensieri sono quasi completamente incentrati altrove. Il lavoro, così come le questioni economiche e tutte quelle vendite e acquisti che avete in ballo continueranno ad essere opprimenti e pressanti, ma il vostro pragmatismo vi guiderà facilmente verso una seconda parte del mese, nel quale l’oroscopo sembra suggerire a Paolo Fox alcune importanti novità.

Il cielo degli Acquario tra noia e voglia di amare

Veniamo a voi amici Acquario che oggi secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2024 potrete godere di un cielo pienamente improntato all’amore con voi single che forse riuscirete a prendere una decisione sbloccando una situazione che da troppo tempo avete in ballo: date una soddisfazione a quella persona e vedrete che ne varrà la pena. Certo, per voi la noia e la monotonia sono sempre dietro l’angolo, ma provate a capire se potete cambiare qualcosa sul posto di lavoro prima di gettarvi a testa bassa su una nuova relazione.

L’oroscopo di Paolo Fox: cosa dicono le stelle per i Pesci

Marte e Saturno saranno in una splendida posizione per voi amici dei Pesci in questo giovedì e anche se alla mattina potreste sentirvi un po’ fiacchi e stanchi, resistete alla negatività e vedrete che il cielo migliorerà strada facendo e potrebbe anche permettervi di avviare quel progetto che da tempo studiate nei minimi dettagli. Oggi potreste recuperare un rapporto che poco tempo fa avete deciso di mettere un attimo in pausa per capire fino a che punto il partner sarebbe rimasto al vostro fianco.











