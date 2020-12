Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 dicembre 2020/ Le stelle di Ariete, Leone e Sagittario

Ecco un breve resoconto delle previsioni astrologiche di Paolo Fox per la giornata di venerdì 18 dicembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle. Partiamo dai segni di Fuoco.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Leone e Ariete secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si parte dall’Ariete: Questa giornata sembra poter contare su una Venere molto positiva, capace di regalare l’energia utile a riattivare alcuni progetti che negli ultimi tempi potrebbero aver subito qualche imprevisto spiacevole. Per assecondare questa buona situazione astrologica sarebbe bene cercare di evitare le polemiche, tanto in amore quanto in ambito lavorativo.

Leone: Alcuni cambiamenti che hanno riguardato l’aspetto lavorativo potrebbero aver condotto qualcuno ad avvertire un senso di diffusa insoddisfazione, alimentando un desiderio di cambiamento che potrà essere appagato con l’arrivo del 2021. Cambiare gruppi e riferimenti aiuterà a sanare le disparità che si potrebbero essere verificate durante gli ultimi tempi.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Soffermiamoci sull’ultimo segno di Fuoco. Sagittario: La vitalità di questa giornata potrebbe aiutare a ritrovare l’entusiasmo necessario per rimettersi in gioco dopo i blocchi incontrati durante gli ultimi mesi. Una Venere molto positiva potrebbe offrire un buon contributo alle relazioni interpersonali, favorendo anche le questioni amorose più complesse.

