Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 dicembre 2023/ Questioni di soldi per l’Ariete, ritardi per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: soldi da spendere per l’Ariete, il Toro cerca nuovi punti di riferimento

Ariete, qualche tensione per i soldi può esserci, soprattutto perché avresti in mente di fare qualcosa di importante per il 2024: che sia un evento di famiglia, una situazione legata alla casa o al lavoro, ci sono soldi da spendere. Questo cielo promette amore e, proprio ieri, l’Oroscopo di Paolo Fox ha detto che chi ha una grande passione o magari vorrebbe fare un bell’incontro, dovrebbe programmare bene il Capodanno, perché avremo un cielo molto intrigante, tra il 28 e il 31, quindi sarebbe il caso di fare delle scelte divertenti per il cuore. Questa giornata riporta in auge un sentimento.

Toro, è noto che dalla fine di novembre stai cercando di ritrovare dei punti di riferimento: Giove nel segno dà sempre capacità di azione e fino a maggio 2024, è probabile che tu abbia delle assicurazioni per quanto riguarda il lavoro e le questioni economiche. Bisogna capire cosa fare nella seconda metà del prossimo anno: gettare le basi per un progetto potrebbe essere importante fin da ora, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Peccato che in amore ci sia sempre questa Venere in opposizione: potresti essere arrabbiato con chi ti aveva promesso di cambiare ma non lo ha fatto.

Oroscopo Paolo Fox: momento preparatorio per i Gemelli, il Cancro oggi ha buone idee

Gemelli, iniziano ad esserci buone stelle e novità. Guardando il cielo del 2024, l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Giove sarà nel tuo segno tra alcuni mesi: nel frattempo, questo periodo potrebbe essere utile proprio per capire cosa fare, con chi farlo e dare un rinnovamento. Oggi abbiamo qualche ritardo, perché le opposizioni planetarie che sono iniziate alla fine di novembre non hanno del tutto completato il loro effetto. Ci sono persone contro di te oppure tu la pensi così: dovrai combatterle.

Cancro, questo cielo riporta al passato, alle emozioni che hai vissuto e vorresti vivere ancora. Chi è solo potrebbe anche pensare a una situazione che non c’è più, ma questo Natale in arrivo sarà particolarmente coinvolgente per tutti coloro che hanno una storia o vogliono cercarla, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi hai una bella vivacità e un’intuizione potrebbe essere utile per il tuo lavoro.

