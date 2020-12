Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 dicembre/ Le stelle di Gemelli, Bilancia, Acquario

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni d’Aria con Gemelli, Bilancia e Acquario. Diamo uno sguardo da vicino a quanto questi ha raccontato sulla stazione radio LatteMiele dove ogni giorno porta la rubrica Latte e Stelle.

Che giornata sarà per i nati sotto i segni di Gemelli e Bilancia per l’Oroscopo Paolo Fox?

Partiamo dai Gemelli: Lo stress dovuto alle grandi difficoltà incontrate nel corso degli ultimi mesi sembra creare un notevole disagio, per questo sarebbe bene dedicare le ore del fine settimana a recuperare energia e serenità.

Bilancia: Dopo due anni molto faticosi, sembra aprirsi ora una fase molto interessante capace di inaugurare due anni ricchi di successi. I progetti che partono in questo momento potrebbero rivelarsi molto importanti, per questo sarebbe bene non lasciarsi intimorire dai cambiamenti e gettarvisi con fiducia.

Acquario, cosa racconta l’oroscopo Paolo Fox

Concludiamo lo studio dei segni d’Aria con l’Acquario: Una Luna positiva sembra regalare a questa giornata una grande vitalità, utile a sfruttare al meglio la propria vena creativa, ma le prossime settime invitano ad approcciarsi ai problemi con piglio pratico e prestando un occhio attento all’aspetto economico.



