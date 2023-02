Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Siamo quasi al termine di un’altra settimana e anche oggi, sabato 18 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le tendenze astrali per questa giornata, come tutti i giorni, dalla sua rubrica “Latte e stelle” su Radio LatteMiele. Vediamo le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete si gode ancora Giove nel segno, il Toro deve scontrarsi con chi lo critica

Ariete, speriamo che questo fine settimana porti giudizio, porti un bacio e un po’ di passione, con questo Giove nel segno e molto presto, tra 48 ore, arriverà anche Venere nel segno. Ci sarà un momento, alla fine di marzo, in cui tanti pianeti saranno nel tuo spazio zodiacale: da qui a un mese, tutti gli Ariete che hanno buona volontà (e l’Oroscopo di Paolo Fox afferma che l’Ariete è nato per combattere, quindi saranno in tanti a ottenere qualcosa in più), avranno una possibilità, anche di risolvere vecchi contenziosi. L’amore va gestito con attenzione

Toro, i progetti per il futuro sono avviati e tutto sembrerebbe funzionare al meglio, ma attenzione a chi non è con te, a chi pensa che stai sbagliando e a chi mette sempre in discussione tutto quello che fai, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. D’altronde anche tu, proprio perché stai agendo con un certo rigore e non vuoi ritardi, potresti recriminare, in questo periodo. Quindi se hai una persona che si comporta in maniera un po’ “infantile” o comunque non ti sembra particolarmente profonda nei suoi pensieri o di aiuto, è chiaro che dovrai redarguirla.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario può mettere le cose in chiaro, il Cancro sta lentamente uscendo da un periodo difficile

Gemelli, fine settimana interessante. Già da questo sabato, parlare con chiarezza, a chi fa finta di non capirti, può essere importante. Tra oggi e domani, ritagliare un attimo di serenità è utile. Saturno, da marzo, sarà dissonante e l’Oroscopo di Paolo Fox spiega che non è che le cose non vadano bene, ma che devi mettere “i puntini sulle i”, anche per vertenze e questioni burocratiche. Intanto pensiamo a un weekend che, soprattutto domenica pomeriggio, porta consiglio.

Cancro, siamo quasi agli sgoccioli di un periodo un po’ particolare: c’è chi ha vissuto con ambiguità le ultime settimane, chi non è stato sereno e chi ha avuto addirittura una crisi di gelosia o di fiducia. Alimentare tensioni negative è sbagliato e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice soprattutto a coloro che sul lavoro aspettavano una maggiore riconoscenza, da parte di alcune persone. Meglio tentare un recupero e non agitare le acque inutilmente.











