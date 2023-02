Oroscopo Paolo fox di oggi 18 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo quasi al termine di un’altra settimana e anche oggi, sabato 18 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le tendenze astrali per questa giornata, come tutti i giorni, dalla sua rubrica “Latte e stelle” su Radio LatteMiele. Vediamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha un weekend un po’ livoroso, la Vergine si sente ferita

Leone, le questioni di carattere economico e lavorativo sono molto importanti, perché si ottiene successo, anche quando noi abbiamo dei riscontri concreti di tipo pratico e professionale. Questa giornata di sabato però, con questa Luna contraria, nasce con un certo livore: già di recente, è capitato che tu abbia manifestato, in maniera anche molto diretta, perché non ti fa spaventare da nessuno, magari con un capo o con una persona che comunque rappresenta il lavoro, un tuo dispiacere. L’Oroscopo di Paolo Fox però ti raccomanda di non metterti contro alcune persone che potrebbero essere utili per il tuo futuro, solamente per un eccesso di orgoglio.

Vergine, il tuo savoir-faire è grande e tu cerchi di tenere dentro le cose, tuttavia qualcosa ti ha ferito. Ci sono delle questioni di lavoro e personali che non possono essere gestite solo con la logica, perché anche tu sei fatto di carne e ossa. Attenzione a non riversare le questioni di lavoro in amore, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox: in questi giorni sei un po’ elettrico e bisogna cercare di risolvere alcuni problemi. Molto importante arrivare a maggio senza compromettere accordi di un certo rilevo.

Oroscopo Paolo Fox: discussioni in amore per la Bilancia, lo Scorpione ha la Luna storta

Bilancia, quando si torna a casa stanchi, si discute. Attenzione alle coppie che si basano molto sull’esteriorità, anziché sull’interiorità. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce ai Bilancia che hanno paura di fare brutta figura, nel dire che la relazione non va bene o magari pensano che alcune chiacchiere siano state deleterie per il rapporto. Sul lavoro ci vuole tanta diplomazia e in questi giorni, con Giove opposto, è normale che ci siano anche questioni da sbrogliare.

Scorpione, il fine settimana è un po’ particolare. Oggi, con la Luna opposta, non tutto è chiaro e probabilmente ci sono anche delle piccole riflessioni in più da fare. Lo Scorpione, quando è un po’ imbronciato, non vuol dire che sta male o che sia contro tutti, anzi! In quei momenti magari sta molto bene e semplicemente riflette su tutto quello che deve fare. È un segno zodiacale basato molto sulla propria interiorità, non è superficiale, precisa l’Oroscopo di Paolo Fox, ed ecco perché bisogna stare anche un po’ attenti, perché si offende facilmente, in quanto ritiene molto rilevanti i valori dell’amore e dell’amicizia. Attenzione con il segno del Toro.

