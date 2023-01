Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo arrivati a mercoledì 18 gennaio 2023 e anche la giornata di oggi vede le previsioni dell‘Oroscopo di Paolo Fox, in onda quotidianamente su Radio LatteMiele, annunciare i responsi degli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: scopriamo cos’hanno da dirci.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non deve lasciare il certo per l’incerto, la Vergine deve avere fiducia in percorsi diversi

Leone, oggi molti si trovano ancora in una condizione di lieve incertezza. Qui bisogna capire se si sta nell’ambiente giusto: attenzione a non fare scelte sbagliate, a non lasciare il certo per l’incerto, ma comunque qualsiasi cosa tu debba decidere, l’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda di muoverti entro aprile o maggio. Quando poi arriveranno questi mesi, il consiglio sarà anche di non fare scelte troppo azzardate, ma se ne parlerà appunto più avanti. Febbraio sarà un mese di buon recupero per l’amore, ma attenzione alle spese, che sono sempre alte.

Vergine, forse l’amore non è in cima ai tuoi pensieri, ma non perché tu sia freddo. Questa cosa l’Oroscopo di Paolo Fox la vuole ribadire e confermare: i Vergine sono molto passionali e ti regalano amore, però nella privacy e in maniera molto discreta. Non si è mai vista una persona della Vergine sbandierare il fatto di essersi fidanzata: l’amore è una cosa intima, ecco perché all’apparenza puoi sembrare una persona un po’ freddina. In realtà, tu riveli l’amore nei luoghi e nei posti giusti. Una bella vittoria in arrivo per febbraio e, se un programma si è chiuso, non ti arrabbiare! Ci saranno progetti diversi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia perde la pazienza, lo Scorpione deve attendere prima di giudicare una relazione

Bilancia, è vero che i nati Bilancia cercano sempre di essere comprensivi e anche molto disponibili, però c’è un limite a tutto – esclama l’Oroscopo di Paolo Fox – ! Chi ha tirato troppo la corda dovrà rendersi conto di avere sbagliato. Giove in opposizione, sapete, invita un po’ a farsi due conti e bisognerebbe cercare anche di non essere troppo pessimisti o comunque ansiosi rispetto a una prospettiva futura. In questi giorni, sono più arrabbiati i Bilancia che si sentono un po’ rimproverati: sono quelli che, in amore, non hanno il rapporto giusto.

Scorpione, abbiamo un cielo molto interessante e, oltretutto, l’Oroscopo di Paolo Fox conferma che fino a sabato c’è un grande oroscopo per amare e per relazionarsi agli altri. Venere è un po’ agitata adesso (sarà ottima dal 27) e allora l’Oroscopo di Paolo Fox chiede a tutti i nati Scorpione che hanno “parcheggiato” l’amore, perché ora sono presi dal lavoro, e che hanno iniziato una storia, di non giudicare subito quello che sta accadendo, ma di aspettare la fine di questo mese.











