Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2023/ Capricorno al top e Acquario nel caos

Domenica 18 giugno 2023 e appuntamento fisso con l’Orosscopo di Paolo Fox di oggi, dalle frequenze di Radio LatteMiele. La Luna è passata nel segno del Cancro: unica novità di giornata. Vediamo il responso dell’astrologo per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario deve riportare l’armonia nella propria vita, il Capricorno chiude una settimana caotica

Sagittario, non lasciarti scappare l’occasione di rimetterti in gioco e la cosa più importante è trovare dei riferimenti nel lavoro, perché hai bisogno di maggiori sicurezze. L’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte ribadito che ci sono stati dei Sagittario che hanno dovuto chiudere una situazione di lavoro prima del tempo, proprio per cercare di rasserenarsi. Tutti gli elementi disarmonici della propria vita devono tornare in armonia.

Capricorno, ti senti meno confuso del solito, ma hai una grande intuizione da seguire. Perché l’Oroscopo di Paolo Fox parla di confusione? Non certo perché sei una persona distratta o vaga, ma perché di recente non hai avuto un giorno tranquillo: c’è sempre da fare, sempre da avviare trattative, accordi e contatti. All’inizio della settimana c’è stata anche la Luna storta e se avevi preso degli impegni, con ogni probabilità, li hai dovuti cancellare: insomma, all’ultimo minuto devi sempre correre e “mettere una toppa”. La pesantezza dei pianeti è presente solo per quanto riguarda l’organizzazione della giornata, ma per il resto sei e sarai vincente.

Oroscopo Paolo Fox: tanta agitazione per l’Acquario, i Pesci non si perdano in malinconie

Acquario, chi ha un’attività già avviata potrà constatare meglio una certa agitazione. Questo è un periodo in cui si può discutere con delle persone: ci sono situazioni che vanno chiarite e a volte l’Acquario diventa anche un po’ aspro o provocatorio. Non è facile andare per la propria strada e seguire i propri ideali. L’Oroscopo di Paolo Fox ha molta fiducia nei giovani del segno e in un futuro di successo, però bisogna comprendere quali sono le proprie potenzialità e anche i limiti. Amore nel caos.

Pesci, bisogna evitare le polemiche! Soprattutto i ricordi che fanno stare male. Le stelle non possono cambiare la personalità di chi ci circonda, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: se pensi che una persona non sia adeguata alle tue richieste, comincia a guardarti intorno e lascia perdere le malinconie che non portano a nulla. Per chi guida un gruppo o ha responsabilità, è arrivato il tempo di fare scelte nuove e di rivolgersi altrove. Le discussioni sono molte e non sempre è facile questo periodo dell’anno. Non sottovalutare i nuovi amori, perché potrebbero davvero portare lontano. La fine del mese darà più rassicurante.

