Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2023/ Giove stanca il Toro e rinvigorisce l’Ariete

Domenica 18 giugno 2023 e appuntamento fisso con l’Orosscopo di Paolo Fox di oggi, dalle frequenze di Radio LatteMiele. La Luna è passata nel segno del Cancro: unica novità di giornata. Vediamo il responso dell’astrologo per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete ha una giornata tonica, il Toro potrebbe rinunciare a un incarico per stanchezza

Ariete, ancora una giornata grintosa e importante. D’altronde avere Sole, Marte e Venere attivi è utilissimo. Nell’ambito del lavoro le stelle sono favorevoli per i contatti anche nei prossimi giorni. Serata disponibile per gli incontri e fai un piccolo forzo per chiarire qualche problema, se ci sono state troppe complicazioni nel passato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, non è il caso di arrabbiarsi, anche se tu, giustamente, quando ci sono dei problemi, ti fai sentire. Giove è nel segno, quindi le cose che stai facendo ora sono importanti, solo che potresti innervosirti proprio perché c’è un carico di responsabilità maggiore. Chi è troppo vincolato da un obbligo o un impegno, potrebbe anche decidere, per il suo bene, di rinunciare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Le relazioni con i parenti e le persone care, questa Venere dice di essere un po’ accorti, a meno che no ci siano da gestire delle questioni particolari che riguardano la vita lavorativa. A volte, sembri solo nel fare certe scelte.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli vogliono folleggiare, il Cancro ha una giornata romantica con la Luna nel segno

Gemelli, c’è voglia di divertirsi e non pensare. Cerca di prendere impegni in base alle tue reali disponibilità. Questo cielo invita tutti i nativi del segno a capire quali siano le scelte giuste da fare sul lavoro: anche con pazienza, perché Saturno dissonante rappresenta anche il fatto che ci possano essere persone che promettono, ma poi non mantengono, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Si sviluppa la creatività e questo farà piacere grazie a tutti quelli che lavorano grazie alle proprie idee.

Cancro, questa è una domenica intrigante e potresti vivere una bella sensazione. Non ci dimentichiamo che i Cancro sono degli inguaribili romantici e a volte si innamorano di persone particolari. Se ancora pensi a qualcuno che magari non è disponibile, sbagli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: dovresti iniziare a voltare pagina. Per chi ha già un partner solido, non si può che parlare di un futuro sereno e non bisogna nemmeno sottovalutare gli incontri dei prossimi giorni: intesa con Pesci, Scorpione e Toro.











