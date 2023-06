Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2023/ Il Leone e la Vergine possono fare grandi cose

Domenica 18 giugno 2023 e appuntamento fisso con l’Orosscopo di Paolo Fox di oggi, dalle frequenze di Radio LatteMiele. La Luna è passata nel segno del Cancro: unica novità di giornata. Vediamo il responso dell’astrologo per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: invidie per il Leone al top, la Vergine ha una domenica positiva per gli incontri

Leone, questo giorno annuncia novità e le tue idee sono ottime. Se qualcosa non va è perché Giove è dissonante e nell’ambito del lavoro chiede di stare attenti, soprattutto ai nemici. Anche se hai avuto un buon incarico e sei al centro dell’attenzione, ci sono delle persone che cercano di farti “scivolare”, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. È una sorta di reazione alle imposizioni, una rivoluzione che vuoi fare a tutti i costi ed è il periodo giusto per cavalcare l’onda anche in amore.

Vergine, questa domenica è migliore di ieri. Incontri valorizzati da queste stelle e chi sta cercando nuove storie d’amore punti su questo particolare periodo. Con questo cielo si può fare tutto ciò che si desidera, tranne cambiare senza ragionare, per via di Saturno opposto. Tuttavia, i nativi del segno, di solito, sempre molto accorti e non sbagliano mai, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Alcuni potrebbero cambiare vita o città e passare un’estate a contatto con altre persone in altri luoghi.

Oroscopo Paolo Fox: cose di lavoro da chiarire per la Bilancia, lo Scorpione ha tante complicazioni

Bilancia, questa domenica per la Bilancia è utile e andrebbe bene concedersi una pausa, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo periodo non c’è più Giove in opposizione, quindi alcune situazioni ingestibili e stancanti sono finite. Chiudi comunque una settimana pesante e soprattutto lunedì e martedì abbiamo avuto la Luna storta. Provare agitazione è un’esperienza normale per ogni essere umano e a volte ci si mette in allarme inutilmente. Questioni da mettere in chiaro con soci e collaboratori. Attenzione con i Gemelli.

Scorpione, forse troppi problemi e complicazioni, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Non devi stancarti troppo e devi anche capire cosa vuoi fare nei prossimi due mesi, perché nell’ambito del lavoro c’è una certa pesantezza da superare. Sappiamo che Venere e Mate sono in aspetto un po’ critico e qualcuno, se molto provato, troverà la forza per dire basta o comunque definirà meglio una situazione. Trasformazioni in vista.











