Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2023/ Ariete e Gemelli sono facilitati da Mercurio in buon aspetto

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio aiuta l’Ariete, il Toro deve badare ai dettagli

Ariete, è un periodo faticoso, però alla fine la tua grinta non si smentisce. Tenere testa a tutti i colpi, a volte anche bassi, non solo del destino ma anche di certe persone, non è facile. Pensa all’amore! Venere è amica, Marte è in aspetto intrigante, Mercurio è ottimo e dal 23 avremo il Sole in posizione ancora migliore: l’Oroscopo di Paolo Fox spera veramente che adesso ci siano delle parole d’amore per te.

Toro, tanto caos attorno: quando si porta avanti un progetto o un’impresa, bisogna stare attenti ai dettagli. Ecco perché la maggioranza di nativi del segno, adesso l’Oroscopo di Paolo Fox li trova molto agitati, forse perché non si discutono le condizioni di base e se si è chiusa una collaborazione, se ne aprirà un’altra con tante cose da mettere in regola. Questa tensione è comunque del tutto passeggera, perché determinata da pianeti veloci, ma è fonte anche di qualche disagio in amore: il consiglio è di lasciarsi scivolare le cose addosso.

Oroscopo Paolo Fox: meglio l’amore del lavoro per i Gemelli, il Cancro potrebbe togliersi facilmente da un impiccio

Gemelli, punta sui sentimenti! A volte abbiamo delle stelle migliori per le relazioni e un po’ più nervose per quanto riguarda il lavoro. In realtà, sul lavoro, più che di nervosismo, si parla di ritardi e siccome sai che certe condizioni non si potranno recuperare prima di settembre, è probabile che ti trovi in una condizione di grande irrequietezza: forse hai fatto una richiesta e ancora non c’è stata una risposta. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di farsi avanti: Mercurio è in aspetto utile fino al 28 e aiuta, da questo punto di vista. L’amore non deve essere vissuto con inutili complicazioni: lasciati andare!

Cancro, il passato per te conta sempre, perché sei un segno d’acqua e l’acqua riecheggia sempre ciò che è stato. A volte pensi a tutto quello che hai fatto di giusto o di sbagliato e non ti concentri su quello che vorrai fare in futuro. Potresti anche esseri stancato di fare le solite cose, però ci sarà un cambiamento che alla fine si rivelerà positivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, se non ce la facevi più a portare avanti una certa situazione, forse il destino ti aiuterà, per cui non dovrai neanche giustificarti nel dire “no, non mi va più”. Le relazioni che nascono ora sono importanti.











