Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Tantissimi pianeti in Toro! Da oggi anche la Luna. Vediamo come l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, descrive questi transiti planetari per la giornata di oggi, giovedì 18 maggio 2023. Le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più pr l’Ariete, il Toro può dimostrare il suo valore

Ariete, giornata interessante, carica emotiva enorme e l’occasione di indirizzare tutta questa energia in modo giusto, come dice sempre l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo periodo, è probabile che un’amicizia nata per gioco diventi qualcosa di più. Siete pieni di cose da fare e naturalmente anche di piccole ansie da risolvere. Una particolare attenzione, per chi ne ha, il rapporto con i figli: si può vivere qualche piccola tensione.

Toro, il cielo è veramente molto promettente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: Giove è tornato splendido, da poche ore, e con questa nuova stagione si potranno concludere accordi, avrai modo di primeggiare o quantomeno di farti valere e di dimostrare quanto vali. Oroscopo migliore per i sentimenti, con una particolare predilezione per il segno dell’Ariete e del Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno qualche dubbio sul lavoro, il Cancro respira già un’aria nuova con Giove

Gemelli, in questo periodo sei un po’ frastornato. La situazione è ancora più strana per coloro che non vogliono ripetere cose che hanno già fatto. Nella vita è bello esplorare e poi i Gemelli esplorano più che col fisico con la mente, perché sono curiosi, perché vogliono fare tante cose. Si potranno ottenere risposte a breve, ma bisogna puntare sulle situazioni migliori: evitare quindi di accettare tutto, per paura di rimanere senza nulla, e poi magari di trovarsi con qualche grattacapo in più. Grandi stelle per chi decide di vivere una bella emozione e, tra giugno e ottobre, cari cuori solitari: datevi da fare! – sprona l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, guardando queste stelle non si può non notare un grande vigore, ma soprattutto la voglia di dimenticare il tempo perduto. Diamo anche tempo al tempo: Giove ha iniziato un transito interessante dal 16, quindi sono solo due giorni che c’è questa nuova condizione, ma l’Oroscopo di Paolo Fox è convinto che ci sia già un’aria nuova: persino in caso si chiuda un progetto o un programma, si cadrà in piedi. E poi non è detta l’ultima parola! Perché quando abbiamo buone stelle, è probabile che tutto quello che pensavamo non andasse bene, negli ultimi mesi, improvvisamente funzioni! Grandi prospettive anche in amore, visto che Venere è nel segno.

