Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Tantissimi pianeti in Toro! Da oggi anche la Luna. Vediamo come l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, descrive questi transiti planetari per la giornata di oggi, giovedì 18 maggio 2023. Le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone sta per accogliere una bellissima Venere, la Vergine deve affrontare eventi impellenti esterni

Leone, avrai questo bellissimo transito, da giugno, di Venere nel tuo segno: i Leone già son belli e così saranno ancora più attraenti, più magnetici, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Discussioni con persone, nell’ambito del lavoro, potranno esserci e forse ce ne sono già state nel mese di febbraio. Ad ogni modo, Giove nel suo nuovo aspetto invita a non fare troppo: soprattutto a livello economico, bisogna cercare di tirare i remi in barca, perché evidentemente le spese sono maggiori. Anche se di solito ti piacciono i tipi evanescenti e fantasiosi, in amore desidererai sempre di più concretezza e razionalità.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Vergine, sappiamo che questo è un oroscopo duplice: da una parte regala e dall’altra toglie. Cosa toglie? Forse qualche incarico, qualcosa che non vuoi o non puoi più fare, perché è vero che spesso le situazioni più complicate arrivano dall’esterno e bisogna far fronte nell’immediato. Da qualche tempo, sei diventato ancora più insofferente del solito ed ecco perché alcuni riferimenti di lavoro potrebbero non essere più gli stessi o saranno destinati a cambiare a breve. E l’amore? Qualche fastidio ogni tanto c’è, capita la domenica di sentirsi più lontani, ma il recupero è dietro l’angolo: giugno sarà un mese di rilievo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha un bel cielo per il lavoro, lo Scorpione è molto agitato

Bilancia, innanzitutto aspettiamo il prossimo mese, quando Venere non sarà più contraria, per parlare d’amore. Invece per il lavoro e il rimettersi in gioco, bisogna agire subito! Le persone che hanno un’attività importante, ma che erano rimaste ferme da troppo tempo, ora che Giove non è più contrario possono sviluppare un nuovo progetto, ma soprattutto possono stare meglio: alcuni Bilancia infatti non sono stati bene e quindi qui c’è da ritrovare soprattutto una buona tempra. Quando si è stanchi fisicamente, è normale non riuscire a fare tutto. Chi si innamora adesso deve stare attento a non prendere qualche piccola cantonata, allerta l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, 17 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Scorpione...

Scorpione, oggi l’unico neo è tanta agitazione: abbiamo Sole e Luna in aspetto un po’ particolare. Alzare la voce, se qualcuno non ascolta le tue richieste, forse non è la cosa migliore da fare. Inoltre, devi tenere sotto controllo le malelingue e i pettegoli: quelli che in questo periodo, per invidia, stanno giudicando ogni passo che fai. Così come chi ha chiesto un trasferimento o un cambiamento dovrà aspettare, anche chi vuole iniziare un nuovo progetto dovrà ragionare bene su quello che vuole fare. In amore, sì a questa Venere! Addirittura avventure: per chi non è portato per il matrimonio è il periodo ideale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA