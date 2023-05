Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Tantissimi pianeti in Toro! Da oggi anche la Luna. Vediamo come l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, descrive questi transiti planetari per la giornata di oggi, giovedì 18 maggio 2023. Le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario cambia rotta, il Capricorno è impegnato ma il periodo è molto positivo

Sagittario, quest’agitazione che c’è nell’aria è causata da scelte importanti. Alcuni segni, come il tuo e quello della Vergine, stanno cambiando rotta, ambiente e luogo d’azione: attenzione a non fare le cose in maniera precipitosa, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Può arrivare una bella idea alla fine del mese. Non farti il sangue amaro, se ci sono delle persone attorno che blaterano in continuazione: sei una persona molto sicura di sé e non hai assolutamente bisogno dell’approvazione degli altri, per fare quello che hai in mente.

Capricorno, ecco giornate pesanti, certamente, perché ti stai impegnando, ma anche molto innovative, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un cielo bello per chi cerca un amore e per chi vuole legalizzare un’unione (da giugno ancora di più). Chi sul lavoro è alla ricerca di nuovi orizzonti e di consensi, dovrebbe aver già avuto un bel premio: parliamo di un periodo sereno e di buoni auspici che continuerà a portare energia nella tua vita.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è distratto, i Pesci rimandino i problemi alla fine del mese

Acquario, sei molto distratto in questo momento: Sole e Luna sono in aspetto un po’ strano. L’Oroscopo di Paolo Fox vede un po’ di agitazione soprattutto in queste due giornate di mercoledì e giovedì. Forse è il caso di non commettere errori, perché potrebbero nascere delle piccole tensioni. Ci vuole un po’ di cautela, anche in amore: se escono fuori delle problematiche, si finisce per discutere. Per chi vuole fare un grande passo, in amore, forse conviene aspettare giugno, quando si avranno le idee più chiare. I rapporti che sono arrivati “alla frutta”, tra giugno e ottobre conosceranno un dentro o fuori definitivo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, non sono esclusi conflitti con l’autorità, forse perché devi rinnovare un accordo e far presente le tue emozioni e sensazioni. In amore, attenzione alle parole di troppo. La gelosia è un’arma a doppio taglio: è vero che questo è un cielo interessante per i sentimenti, perché abbiamo Venere in trigono, però è probabile che se una persona non ti dà retta, proprio perché tu ora stai cercando certezze, tu possa diventare estremamente severo: cerca di ammorbidire i toni. Qualche problema da risolvere? Sarà meglio rimandare tutto alla fine del mese, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

