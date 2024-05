Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2024/ Un cielo che cambia per la fine del mese: chi sarà più favorito?

Oggi la Luna è in Bilancia, per cui favorevole all’Acquario e opposta all’Ariete. Alcuni segni, come il Leone e i Gemelli, dovranno pazientare qualche giorno per godere di un bel cielo. Tutto cambierà in modo significativo.

Ariete, non preoccuparti di quella Luna opposta! Tuttavia organizzati per bene, in questa giornata. Cerca di fare le cose con cautela ed evita le istigazioni, perché sei sempre molto reattivo e quindi potresti dire cose di cui pentirti. Il weekend va comunque vissuto con attenzione, soprattutto nelle relazioni con Capricorno e Cancro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone, Giove e Venere tra poco transiteranno in un segno a te affine e quindi avrai non solo il desiderio di riscattarti, ma potrai anche liberarti da problemi. Maggio è stato di riflessione, più che di azione, ed entro la fine del mese potrai prendere decisioni importanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, attenzione se ti piace farti corteggiare senza decidere: dovrai evitare le polemiche, soprattutto se tieni un piede in due scarpe. Con alcuni segni, in particolare Pesci e Gemelli, potrebbe esserci qualche difficoltà. Stanno emergendo delle verità nascoste, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, è un momento fervido di idee, perché Giove tra poco sarà nel segno. Nuovi progetti e programmi sono favoriti, ma poi naturalmente dovrai metterci del tuo: dovrai meritarlo, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Il weekend ha la Luna favorevole e quindi gli incontri sono incoraggiati. La tua creatività è stimolata, in questi due giorni.

Bilancia, il cambiamento di cui sei protagonista è ulteriormente stimolato dalla Luna nel segno. Taglia i ponti col passato ed evita le polemiche: guarda e programma il futuro su nuovi presupposti. Le stelle ti proteggono anche in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, i nuovi progetti sono supportati da questa Luna favorevole. Venere, nei sentimenti, non è stata molto carina nei tuoi confronti, ultimamente, però con la fine della sua opposizione avrai molto di più. Non hai più voglia di sottostare alla routine e quando un Acquario si ribella alle regole, non vuol sentire discussioni: si cambia. Il cielo aiuta anche la risoluzione di questioni di soldi, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











