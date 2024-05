Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2024/ Una Luna più clemente per i Pesci, mentre il Cancro…

Toro e Vergine sono stimolati da Mercurio e avranno un weekend molto attivo. Il vincente Capricorno ha la Luna opposta: l’astro si trova in Bilancia e oggi fa respirare i Pesci.

Questioni di soldi per il Toro, la Vergine ha un aspetto interessante di Giove e Mercurio. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Toro, la novità che ti riguarda direttamente è Mercurio nel tuo segno. Questo può rappresentare il bisogno di rivedere le finanze e anche di capire con chi frequentare. Forse c’è stata qualche delusione in questo senso e alcune delle persone che hai ancora attorno probabilmente andranno allontanate. Sarai vincente se il tuo atteggiamento sarà propenso al cambiamento e alla voglia di tagliare di netto col passato, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, ottimo aspetto di Giove e Mercurio e il weekend si rivela progettuale. L’Oroscopo di Paolo Fox ti mette però già in guardia dalla fine del mese, perché potresti avere qualcuno contro. Per due settimane dovrai sistemare vecchie ruggini e i nodi arriveranno al pettine. Questo vale soprattutto per chi ha preferito rimandare una discussione per quieto vivere: dovrai necessariamente affrontarla.

Oroscopo Paolo Fox: Luna storta per Capricorno e Cancro

Capricorno, la saggezza, la determinazione e la temperanza sono caratteristiche che ti contraddistinguono e l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di metterle in campo in questo weekend che vede la Luna opposta e che parla di affaticamento. Questo non limita il tuo successo, ma ricordati che sei un essere umano e potresti vivere un fine settimana un po’ fiacco, se hai esagerato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, Luna opposta: Capricorno e Ariete sono segni a rischio bisticci. Potresti avere l’umore non al top soprattutto se sei lontano dalla persona che ami. Non scaricare sul partner le tue frustrazioni, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione e Pesci sono in netto recupero. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, tra qualche giorno ti libererai dalle opposizioni planetarie di due pianeti fondamentali: Venere e Giove. Quest’ultimo soprattutto sarà foriero di chiarezza mentale e i progetti in corso saranno più facili da maneggiare. Dal 23 quindi il cielo sarà molto favorevole in tutti i campi: chi desidera una nuova storia sentimentale sarà sostenuto, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, sei reduce dalla Luna opposta degli ultimi due giorni. Questo fine settimana sarà migliore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. La superficialità non ti appartiene, per cui se qualcuno ti ha ferito, non riesci tanto a farti scivolare le cose addosso. Cerca però di non continuare a chiederti il perché di certi eventi non piacevoli, perché è così che va la vita, a volte, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

