Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 novembre 2023/ Il futuro vede Ariete e Gemelli favoriti da Giove

Oroscopo Paolo Fox: grande lotta per l’Ariete, il Toro sfrutti questa giornata

Ariete, ci sono delle tensioni oggi, con questa Luna dissonante, ma domani ci si sente meglio. Questa grande battaglia che l’Ariete ha ingaggiato nei confronti del destino e della vita sembra andare verso una bella vittoria! Certo, quando ci si scontra con le avversità, è naturale che il fisico sia provato. Qualcuno potrà dire che sì, sta ottenendo qualche risultato, però alla sera arriva a casa esausto. Non bisogna scoraggiarsi! Anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda come l’Ariete sia un segno zodiacale che di solito è molto coraggioso. Mettersi in gioco è l’ideale, visto che ci saranno delle buone indicazioni per il prossimo anno: da giugno, grande cielo nel 2024!

Toro, è un sabato che permette un recupero ed entro domani bisognerebbe capire se c’è qualcosa che non va in famiglia. Giove nel segno è un ottimo riferimento e dà buone fondamenta: chi ha rimesso in gioco la propria vita e chi ha vissuto delle incertezze potrà in qualche modo risolvere. Certo è che le responsabilità pesano e, se i risultati non sono come quelli che uno desidera, inevitabilmente potrebbero esserci dei momenti di stop. C’è bisogno d’amore e, dal punto di vista pratico, anche di una revisione dei conti, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, punta sulla domenica per chiarire qualcosa che non va, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Mercurio è in opposizione: è il tuo pianeta guida e rappresenta, in astrologia, la comunicazione. È molto probabile che alcune coppie di lunga data abbiano smesso di parlare ed è facile che ci siano delle tensioni. Venere cerca di sciogliere le problematiche degli ultimi tempi, di risolverle ed entro una decina di giorni sarà opportuno anche rivedere alcuni conti rimasti in sospeso. Nel 2024 Giove entrerà trionfalmente nel tuo segno: da giugno, molte cose cambieranno!

Cancro, i primi sei mesi del prossimo anno saranno di grande rivalsa, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, e bisogna impostare progetti in maniera molto serena. Invece, il dubbio attuale riguarda questo transito di Venere che parla di tensioni e piccole indecisioni d’amore, perché la maggioranza dei Cancro non è tanto in dubbio su ciò che deve o vuole fare, ma potrebbe avere attorno delle persone che non si sa se sono confidenti ideali oppure no: c’è da rivedere i rapporti di amicizia e di amore.











