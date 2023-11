Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 novembre 2023/ Mercurio agevola il Sagittario e infastidisce i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: focus sull’amore pe ril Sagittario, il Capricorno ha chiuso una relazione non ha usato il cuore

Sagittario, se ti senti confuso è solo perché hai molte idee in mente e vuoi metterle in gioco tutte! Se una passione ti convince, organizza un incontro, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: Mercurio nel segno dà anche la capacità di vivere l’amore in maniera spontanea. La raccomandazione è di fare qualcosa di più per i sentimenti: incontri molto piacevoli nel weekend.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 novembre 2023/ Successo per il Leone, la Vergine necessita di relax

Capricorno, la Luna tocca il segno. Tu già sei saggio di tuo (il Capricorno a vent’anni ne dimostra quaranta, per la sua maturità) e in più, in questo periodo, il destino offre un’occasione: i temi della convivenza, della casa e del lavoro non solo sono rilevanti, ma anche da approfondire. Chi ha chiuso una storia ha dato retta più alla mente che al cuore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 novembre 2023/ Il futuro vede Ariete e Gemelli favoriti da Giove

Oroscopo Paolo Fox: si rimette tutto in moto per l’Acquario, i Pesci sono un po’ ostacolati da Mercurio

Acquario, ecco giornate interessanti per iniziare a pensare a un progetto che era stato bloccato agli inizi di novembre e che ora riparte. Dopo un paio di settimane di fermo, finalmente si torna in scena! Venere e Luna restano favorevoli e l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di sviluppare una revisione totale della situazione lavoro/amore, perché questo cielo comporta novità e anche l’Acquario nel 2024 avrà di più.

Pesci, organizzare al meglio la propria vita e mettere al bando la malinconia: sono cose molto importanti, anche in giornate che potrebbero sembrare potenzialmente fastidiose per la dissonanza di Mercurio. Venere e Luna sono favorevoli e propongono un weekend interessante, anche se ogni tanto regna un po’ di confusione. Ci sono delle buone indicazioni anche per gli inizi del 2024, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, sempre grazie a Giove e Saturno in aspetto favorevole: chi ha un progetto si rimette in gioco!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 novembre 2023/ Ariete e Cancro stringano ancora i denti con la Luna opposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA