Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 novembre 2023/ Successo per il Leone, la Vergine necessita di relax

Oroscopo Paolo Fox: successo per il Leone, la Vergine ha bisogno di fermarsi

Leone, vittorie e novità! Questo è un cielo importante, con Mercurio in buon aspetto, e c’è voglia di combattere e di emergere. A volte sono i modi poco giusti: i Leone che si sentono di dover travolgere tutto e tutti inevitabilmente possono risentire di qualche problema, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Soprattutto, bisogna stare attenti a non offendere delle persone e a non mettersi dalla parte del torto anche quando si ha ragione. Continua questo transito di Giove particolare che spinge ad essere un po’ più accorti per quanto riguarda le spese e le questioni legali.

Vergine, un po’ di relax ci vuole. Forse fai le cose talmente bene che poi è difficile rinunciare a te e sono particolarmente turbati tutti coloro che hanno un ruolo importante nel lavoro, hanno costruito negli anni qualcosa di molto bello e ora non possono assentarsi, devono essere sempre presenti e alla ricerca di soluzioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche se la Vergine è, per natura, piuttosto efficiente, avrebbe bisogno, come tutti, di un po’ di relax: è l’opposizione di Saturno che chiede giustizia! Amore in recupero.

Bilancia, giornata stancante che si inquadra però in una situazione astrologica convincente: Venere nel segno rappresenta l’amore e porta fascino. Il tuo segno sarà tra quelli, come ha scritto nel suo libro del 2024 l’Oroscopo di Paolo Fox, che avranno un Giove bellissimo, soprattutto dall’estate. È vero che sembra un tempo lontano, ma i mesi scorrono velocemente: chi è stato male sa che a primavera inoltrata potrà recuperare appieno le proprie energie! Già ora però si possono accettare progetti e cambiare anche riferimenti: quanti rapporti sono saltati tra soci e collaboratori! Da marzo addirittura anche l’amore è stato messo in crisi. Piano piano si aggiusta tutto.

Scorpione, anche se sei affaticato, bisogna andare avanti. Saturno è in ottimo aspetto, ma quel Giove contro segnala che è come se ci fosse un’amarezza dentro di te, come se volessi fare più di quello che hai già fatto. Tuttavia alcune novità ci sono: un cambiamento di ruolo, di società, di azienda o di ufficio poteva sembrare difficile da realizzare, ma per molti è realtà. Inoltre, il prossimo anno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, non vedrà più, dopo qualche mese, l’opposizione di Giove: ecco perché questo cielo, che per ora è ancora un po’ conflittuale, dev’essere letto in una chiave di grande forza e sviluppo.











