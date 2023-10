Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre 2023/ Bilancia e Scorpione si sono liberati dai pianeti ostili

Oroscopo Paolo Fox: il Leone chiude e ricomincia, la Vergine non sia troppo schiva

Leone, questa giornata trova una Luna favorevole. Tu sei molto preso da tante cose e c’è questo Giove dissonante che parla anche di questioni di soldi e di casa da mettere in chiaro. I giovano a volte volano troppo in alto con la fantasia: se tu hai un proposito importante e una grande ambizione prima o poi riesci a soddisfarla, però l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che alcuni progetti si siano chiusi, alcune collaborazioni si siano esaurite e che sia tempo di ripartire da zero. La cosa ti entusiasma però, ogni tanto, ti lascia anche un po’ sgomento. Amore in recupero.

Vergine, con Venere nel segno l’Oroscopo di Paolo Fox parla d’amore. Sappiamo che i Vergine sono comunque molto attenti ai dettagli e quindi non si lanciano con il primo arrivato. Questo atteggiamento troppo schivo e prudente potrebbe però diventare una sorta di insopportabile peso: sfruttare questo periodo non solo è importante ma permette anche di fare delle conoscenze molto piacevoli. Si legge incertezza nell’ambito del lavoro, non perché ci siano dei blocchi perché Giove è in trigono e quello che stai facendo continui a farlo, però c’è qualche avversario che ti dà fastidio, alcuni risultati non sono più come prima e bisogna aggiustare il tiro. Comunque si cade in piedi: questo è sicuro, dal punto di vista astrologico.

Oroscopo Paolo Fox: grande impegno in arrivo per la Bilancia, soluzioni per lo Scorpione

Bilancia, è terminato il periodo più pesante di ottobre, quando Marte è passato nel segno nella prima parte del mese. L’Oroscopo di Paolo Fox ha considerato questo transito veramente tosto, perché la Bilancia è governata da Venere e quindi ricevere la pressione di un pianeta così lontano dalla propria natura ha creato fastidi fisici, problemi nei rapporti con gli altri e arrabbiature. Ora ci sono molte cose che devi portare avanti, anche nell’ambito del lavoro e il massimo dell’impegno è previsto nelle prossime giornate. È anche giusto recuperare l’amore: Venere il prossimo mese sarà nel tuo segno e perciò le amicizie che si fanno ora possono essere utili a novembre.

Scorpione, sei un po’ pensieroso e agitato, tuttavia questo è un periodo di grandi soluzioni. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva pensato che subito dopo il 20, canora di più dal 23, ci sarebbero state delle buone notizie e che se c’erano dubbi sulla validità di un progetto, già ora è più tranquillo e lo sarà ancora di più la prossima settimana. Nei rapporti d’amore scalfiti da un’estate pesante bisogna ritrovare il “bandolo della matassa”. Questa sera meglio non fare le ore piccole.











