Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 settembre 2023/ La Luna ispira lo Scorpione e il Leone è agguerrito

Oroscopo Paolo Fox: sfide da vincere per il Leone, l’instancabile Vergine avrà buone novelle tra oggi e domani

Leone, quando ti appassioni ad una situazione, di lavoro o d’amore, non vedi altro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, hai delle sfide in corso e vuoi vincerle. Nell’ambito del lavoro non tutto è chiaro: qualcuno metterà alla prova la tua pazienza. Se devi soldi a una persona o ritieni di essere tu in debito, fai delle richieste importanti, ricordando che Venere è ancora nel segno e sei molto ammirato.

Vergine, tante situazioni sono cambiate dalla primavera di quest’anno. Dipende poi dalla fase della vita: le persone più mature avranno il desiderio di andare in pensione e fare altro, tuttavia i nativi del segno non riescono a stare con le mani in mano. Chi abbandona un certo ruolo non dovrà pensare che si crogiolerà tra viaggi e momenti di nullafacenza. I giovani lo sanno bene: questo è un momento importante per stabilire nuove priorità e rimettersi in gioco. Oggi e domani risposte positive in arrivo, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. A ottobre tornerà anche l’amore, per i più volenterosi!

Bilancia, mettersi in gioco è facile, ma superare le ostilità del momento, dal punto di vista planetario, non lo è. Marte nel segno può portare intolleranza nei confronti di persone che non sopporti o di un certo stile di vita che non senti più tuo. Chi lavora come dipendente non perde quello che ha, ma i liberi professionisti potrebbero aver perso un sacco di tempo, negli ultimi mesi. C’è uno spostamento e un cambiamento in ballo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Amori da recuperare.

Scorpione, visto che ora ti poni nuovi obiettivi è naturale che ci sia qualche afflizione di troppo: per chi ha cambiato lavoro, gruppo o ruolo, è in corso una fase di assestamento e, per i più giovani, addirittura di apprendistato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi la Luna regala intuizioni e le relazioni sentimentali sono sempre da proteggere. A ottobre si avranno le idee più chiare.











