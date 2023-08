Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 agosto 2023/ Una bella Luna per la Bilancia, Venere ammorba lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: amore sotto esame per il Leone, la Vergine è nel pieno della sua logica con Mercurio e Marte

Leone, questo fine settimana aiuta i sentimenti che possono essere un po’ sbandati: l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Venere è nel segno da molto tempo e quindi molti nativi potrebbero pensare di sposarsi, convivere o fare un incontro speciale. Tuttavia c’è sempre quell’insidia di Giove contro che, ogni tanto, ritarda i tempi, oppure mette zizzania. Attenzione quindi anche a persone che potrebbero mettersi tra te e il tuo amore e portare qualche problema. Questo però è il periodo migliore per questioni di lavoro.

Vergine, hai grandi progetti in vista dell’autunno e non potrebbe essere diversamente, dal momento che tanti i pianeti che attraversano il tuo segno e tante le emozioni e i progetti che hai in mente. In questo momento, non solo Mercurio, ma anche Marte si trova nel tuo spazio zodiacale, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. L’unica insidia è rappresentata da Saturno opposto che, ogni tanto, non ti fa fare proprio quello che vorresti oppure che ti mette in imbarazzo, soprattutto se devi fare delle scelte di diversa natura e non vuoi scontentare nessuno. Attenzione perché l’amore può essere un po’ trascurato e bisogna recuperare qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno da sfruttare per la Bilancia, Venere fa i dispetti allo Scorpione

Bilancia, visto che ci sono state delle tensioni, cerca di recuperare e anche di dormire bene, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: da tempo ti svegli improvvisamente la notte, pensando a ciò che devi fare il giorno dopo. Si parlerà d’amore, di rapporti di amicizia e di emozioni e, proprio tra oggi e domani, la Luna nel segno regala sensazioni positive: ecco perché sarà possibile recuperare anche un progetto abbandonato.

Scorpione, è un cielo un po’ strano perché ci sono tante tensioni, momenti di nervosismo e tu sai che le cose non le mandi a dire, quindi se c’è un problema parli e non è escluso che ci siano anche dei ritardi che riguardano piccoli fastidi, legati a guasti, situazioni da mettere a posto: è una Venere dispettosa quella che ti colpisce in questi giorni, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Ragiona bene su quello che devi fare e se non hai voglia di fare qualcosa, non farla, purché tu non te la prenda con gli altri. Tutto è rimasto in sospeso e alcune relazioni vanno protette, soprattutto con ex.

