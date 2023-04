Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Appuntamento con le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni quotidiane su Radio LatteMiele. Oggi, mercoledì 19 marzo 2023, la posizione dei pianeti è immutata rispetto a ieri, con Sole e Luna sempre in Ariete, e non si registrano spostamenti rilevanti, attesi invece per il mese di maggio. Vediamo le tendenze astrologiche per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete dev’essere paziente, il Toro può già avere risultati aspettando Giove

Ariete, continua questa corsa verso una meta che si spera sia sempre più raggiungibile. Nell’ambito di una situazione astrologica di rilevanza, tu davvero non passi inosservato. Possono essere molto più nervosi quelli che hanno grandi progetti e che magari sono in attesa di una risposta importante: bisogna avere un po’ di pazienza, in queste ore. Se qualcosa non va a buon fine, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox, 19 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno...

Toro, è un mercoledì importante e visto che ci avviciniamo a maggio, mese di grande interesse per quanto riguarda il tuo segno zodiacale, se ancora non hai fatto delle cose importanti, potrai farle. Di solito, non dobbiamo aspettare l’ingresso effettivo del pianeta positivo nel segno (in questo caso Giove dal 16 maggio), perché a volte certe situazioni si sbloccano molto prima. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molti nativi del segno, già da qualche mese abbiano riorganizzato l’attività, ricevuto un incarico e ottime opportunità sono in vista. Riusciranno tutti a fare quello che desiderano? È possibile, ma ricordiamo che le stelle danno le opportunità, ma poi quello che dobbiamo mettere in gioco è la nostra capacità. Questo è un cielo buono per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox, 18 aprile 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Capricorno...

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli galvanizzati da Venere, il Cancro si sente più forte

Gemelli, forse non manca addirittura un pizzico di entusiasmo: amicizie e passioni! Venere nel segno rappresenta proprio la novità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa spinta confermata dai pianeti può essere utile nei rapporti d’amore che nascono adesso, può ravvivare i rapporti di coppia che subiscono la noia dell’abitudine e addirittura potrebbero esserci adesso degli accordi, che prima non si potevano ottenere. Sul lavoro, non tutto è ancora chiaro e forse potrebbe presentarsi qualche difficoltà.

Cancro, questa giornata di mercoledì avvisa che i tempi stanno cambiando e dovresti sentire dentro di te una forza maggiore, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Non sempre le stelle del passato hanno dato manforte al tuo segno zodiacale, ma ricordiamoci che dalla prossima stagione, già dal prossimo mese, Giove sarà molto favorevole e quindi l’ottimismo, la fiducia che ancora un po’ mancano, sono le armi vincenti di questo periodo. Dovresti notare che, piano piano, sei più notato e che, se prima non si faceva vivo nessuno per il lavoro, adesso qualcosa in più c’è. Se la tua è una professione dipendente, puoi contare su stelle buone, sulla base di quello che hai fatto nel passato. Cancro un po’ romantici, ma anche tanto pensierosi in amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA