Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Appuntamento con le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox e le sue previsioni quotidiane su Radio LatteMiele. Oggi, mercoledì 19 marzo 2023, la posizione dei pianeti è immutata rispetto a ieri, con Sole e Luna sempre in Ariete, e non si registrano spostamenti rilevanti, attesi invece per il mese di maggio. Vediamo le tendenze astrologiche per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è un po’ annoiato, il Capricorno ha una giornata così così

Sagittario, c’è stata tanta confusione tra giovedì e venerdì scorsi. Tu sei un po’ annoiato: vuoi sempre cambiare, fare delle cose in più e ti poni spesso nuovi traguardi. È un periodo adatto per fare progetti di cambiamento che fino ad ora vedevi ancora tanto lontani, anche perché non serve che tu cambi: sono già cambiate alcune situazioni attorno a te, dalla fine di febbraio, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. La pienezza di un sentimento non è del tutto visibile in questi giorni e forse, proprio in amore, c’è qualche diffidenza di troppo.

Capricorno, ci saranno delle giornate importanti, ma oggi sembra che tu sia un po’ spiazzato. Nulla di importante, ma forse il fatto di avere a che fare con troppe situazioni ha inciso sulla tua vita. Cerca di liberarti dei pregiudizi e delle ombre di ieri: il presente promette davvero quello che lascia intravedere. Se poi hai contatti con persone, per motivi di lavoro, puoi cercare una soluzione già attorno a venerdì, ma questo mercoledì è un po’ strano per l’umore, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve stare attento a Sole e Luna strani, i Pesci pensano di litigare apposta

Acquario, sei abbastanza tranquillo: mercoledì e giovedì sono due giornate utili per mettere in ordine quello che non va, poi però l’Oroscopo di Paolo Fox vuole avvertirti, perché il fine settimana sarà un po’ offuscato dalla presenza di Sole e Luna in aspetto critico. Diciamo che non ti sentirai, già da domani mattina, al meglio delle tue possibilità. I problemi maggiori possono guardare lavoro, denaro, ma anche il rapporto con gli altri. Se poi c’è qualcuno che non ti dà retta, potresti anche isolarti: sappiamo che per l’Acquario il miglior disprezzo è l’indifferenza, per cui più che mettersi a discutere, sparisce dalla circolazione. L’amore può essere molto positivo, ma devi chiarire bene alcuni presupposti.

Pesci, più forti in questo mercoledì che viaggia verso un futuro di cambiamenti. A livello emotivo, sei sempre un po’ stressato: potresti aumentare certe distanze da alcune persone, cercando anche di discutere, perché con un litigio è più facile separarsi, piuttosto che con un ragionamento. Questo è un cielo che già da marzo, con l’ingresso di Saturno nel segno, indica delle strade da seguire ma, con ogni probabilità, anche delle strade da non seguire più. L’effetto importante di questa Venere parla di sentimenti non molto facili da gestire: in certi casi, addirittura, non si possono rivelare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi, comunque, hai una buona forza e la giornata si conclude in maniera attiva.

