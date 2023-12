Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 dicembre 2023/ Finalmente l’Acquario riparte e i Pesci sono primi in classifica

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è ribelle, meglio non azzardare in amore per il Capricorno

Sagittario, forse c’è bisogno di un posto tranquillo dove ritrovare una dimensione favorevole. Ogni segno zodiacale, ogni persona ha un luogo del cuore, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Per esempio, i Gemelli si concentrano stando in mezzo alla gente e il Capricorno no. Il Sagittario, di solito, quando sta a contatto con la natura, si fa venire in mente idee geniali. Sarà che questo è un segno zodiacale che ha bisogno di vivere la vita anche in maniera un po’ selvaggia e quando c’è “troppa civiltà” attorno, bisogna tornare alle origini. Non significa vivere senza elettricità e comfort, ma stare lontano da situazioni troppo convenzionali, può essere importante. Per l’amore, si va incontro a una situazione di grande stabilità, dalla fine del mese.

Capricorno, tu affronti sempre le cose con calma. Questo 2023 dev’essere stato importante, soprattutto per le persone che hanno un negozio, un ufficio o che si erano messe in testa di affrontare un progetto: già molte cose sono nate. I più giovani semplicemente fanno praticantato e sperano in una situazione migliore per il futuro. In amore, questa sera, è meglio non fare il primo passo, ma cercare di capire come la pensa il partner, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, questa è un situazione intensa, positiva e importante e forse in recupero da fine novembre, quando un progetto importante è stato finalmente recuperato. L’Oroscopo di Paolo Fox non ritiene che ancora ci sia un grande agio: qualche interruzione nel lavoro può esserci stata, di recente, perché questo Giove contrario parla di situazioni intermittenti, non per forza difficili o fallimentari, ma magari a volte lavori, a volte no, a volte ti senti contento di quello che hai fatto e in altri momenti meno. In amore, sei tu che ti tiri indietro? È certo che l’Acquario, in questi giorni, non vuole vivere rapporti troppo ossessivi.

Pesci, Venere favorevole, Saturno interessante e Giove importante: questo momento induce a dare il massimo e, sia stasera sia domani, raddoppia la capacità di amare. Questa è una settimana che ti trova al primo posto nella classifica delle stelle, ma la prossima non sarà così: se devi parlare, chiarire e fare dei ragionamenti, muoviti subito, allerta l’Oroscopo di Paolo Fox! È diversa dalla tua natura una persona troppo lontana? Cerca di capire se vale la pena recuperare questo rapporto, perché dalla fine dell’anno tutti gli intralci e le situazioni poco chiare saranno chiuse o comunque messe in un angolo.











