Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Sempre più vicini ai movimenti astrali di Venere e Saturno: la prima cambierà transito già da domani. Vediamo cosa ci rivela l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, domenica 19 febbraio 2023. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, registriamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve raffreddare le intemperanze, la Vergine deve prima ascoltare e poi parlare

Leone, ti aspetti molto dagli altri e questo è giusto perché sei sempre stato molto generoso ed è qui il problema, perché non capisci il motivo di un rifiuto o magari sei stato proprio tu a dire “basta, con te non gioco più, me ne vado. Il Leone, quando esce di scena, non lo fa silenziosamente e come minimo sbatte una porta. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che negli ultimi tempi non ci siano state delle grosse intemperanze, ma se è così lasciati scivolare le cose addosso. Il monito delle stelle è quello di concludere accordi entro fine aprile: sarebbe inutile e anche superfluo inimicarsi persone che contano.

Vergine, si avvicina la resa dei conti: Saturno in opposizione crea qualche dubbio fra marzo e aprile, poi da maggio le idee saranno più chiare. Visto che tu sei una persona piuttosto programmata e determinata, la vera difficoltà di questi giorni potrebbe essere proprio insita in alcuni rapporti di lavoro che stanno cambiando oppure ti senti attaccato ingiustamente e non sai perché. Conviene agire in prima persona? L’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce di no: ascota prima quello che hanno da dire gli altri e poi agisci di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia passa un fine settimana tranquillo ma per poco, lo Scorpione deve agire velocemente

Bilancia, quante volte, in famiglia, è capitato di discutere? L’Oroscopo di Paolo Fox dice di non poter nascondere che febbraio, alla fine, e marzo siano dei mesi in cui alcune coppie si ritroveranno a dover superare dei battibecchi. È chiaro che bisogna capire da dove si parte: se sono battibecchi nessun problema, ma se tornano le tensioni, che c’erano già state a dicembre, bisogna essere cauti. Questo fine settimana è ancora tranquillo, ma c’è qualcosa in sospeso da chiarire.

Scorpione, è una domenica, un po’ come la giornata di sabati, un po’ sotto pressione, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti esorta a guardare il futuro con interesse e ricordarti che Giove sarà meno sereno, nella seconda parte dell’anno. Se hai fatto delle sperimentazioni che non vanno bene, è il caso di cambiare, ma attenzione a non far passare troppo tempo. Chi è insoddisfatto, di un certo trattamento di lavoro, può anche parlare e chiedere un incontro, sempre tra marzo e aprile, perché dopo i giochi sono fatti. Se c’è qualcosa che non funziona in amore, se ne può parlare nel pomeriggio.

