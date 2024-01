Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2024/ La Vergine è vittoriosa, mentre la Bilancia dev’essere prudente

Oroscopo Paolo Fox: il Leone si sente sfruttato, la Vergine resiste nonostante Saturno contro

Leone, Venere è favorevole! È un periodo di alti e bassi, di chiusure e aperture, però le cose che stai facendo ora sono di successo, quindi l’Oroscopo di Paolo Fox non vede nativi del segno sotto pressione, semmai si sentono sfruttati: a fronte di buoni risultati e di una situazione vantaggiosa, pensano di non guadagnare quanto meritano. Qui potrebbe esserci anche una sorta di prova o test, per vedere se funziona e poi, eventualmente, farsi valere. In amore, chi è in bilico tra due storie deve decidere entro maggio!

Vergine, bello questo cielo! L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene di poterlo dire anche se Saturno in opposizione ti vede sempre un po’ in ansia, ma è normale che sia così. Per chi vuole recuperare un legame, per chi vuole avere successo, per chi ha contatti con il pubblico: Venere, Mercurio e Marte sono favorevoli! Anche se Saturno opposto ogni tanto tende trappole (potresti aver avuto a che fare con delle persone che cercano di incastrarti o ti creano problemi), alla fine sarai vincente! Bando alle reticenze: se ti piace una persona, cerca di incontrarla.

Bilancia, dovresti andare con i piedi di piombo in questo periodo e con prudenza nelle relazioni. Ci si sveglia stanchi al mattino, pure se all’apparenza non ci sono stati disturbi durante la notte e si pensa di aver dormito bene. Per le coppie che hanno già qualche problema, inevitabilmente questo sarà un momento particolare: non è necessario che entrambi nella coppia abbiano difficoltà, ma basta che la Bilancia sollevi un problema e, automaticamente, si può tornare lontani: attenzione alle parole, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, l’agitazione resta. Quand’è che ti impigrisci? Quando vedi che non riesci a fare proprio tutto quello che desideri o quando non ti senti in perfetta forma, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non bisogna dare spazio all’opposizione della Luna che oggi può portare un’inutile apatia. In realtà avresti bisogno di avere attorno persone che ti sostengano e che ti diano una mano: il fatto di dover fare tutto da soli è un problema. Se poi aggiungiamo che i nativi del segno che hanno qualche anno in più si sentono un po’ in bilico a livello sentimentale, la sensazione è quella di non essere riusciti a fare molto, ma bisogna andare avanti.











