Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2024/ L’Acquario sogna utopie e i Pesci sono creativi

Sagittario, quando ti trovi di fronte a delle persone che non capiscono il tuo pensiero, ti arrabbi, perché prendi quest’atteggiamento come una sorta di rallentamento e frustrazione, come se volessi fare tanto e non riuscissi a fare quello che desideri, in questo periodo: bisogna trovare un buon equilibrio. I nodi arrivano al pettine da giugno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: ecco perché bisogna regolare i conti prima! Corsi e ricorsi in amore: potrebbe tornare un tipo di amore che avevi già vissuto o addirittura una persona del passato.

Capricorno, devi tenerti lontano dalle polemiche perché ti fanno perdere tempo inutilmente e il tempo è denaro! Nel caso specifico, tu hai delle buone sensazioni in vista del futuro. Chiaramente bisogna fare i conti con l’oste, ovvero: cerca di programmare situazioni importanti, contando bene i soldi che sono rimasti. Non tirar su progetti faraonici se le basi non sono adeguate ed è meglio fare il passo secondo la gamba, cosa di cui tra l’altro tu sei convinto. Il vero Capricorno, è di fatto molto prudente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Un ripensamento in amore è possibile, ma in questi giorni e agli inizi di febbraio potrebbe persino tornare un amore del passato.

Acquario, devi trovare nuovi riferimenti per il futuro. I nativi del segno si impegnano più che altro a impostare ciò che sarà e dimenticano ciò che è stato, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In realtà la tua vera forza è di credere persino nelle utopie e nelle realizzazioni impossibili, perché a volte, intestardendoti, riesci a fare quello altri non riescono a portare avanti. Se vuoi cambiare in amore o approfondire un rapporto, il periodo è quello giusto!

Pesci, sono lontane le tensioni di inizio mese e l’Oroscopo di Paolo Fox ti vede più tranquillo. Chi lavora grazie alla creatività e all’inventiva ora potrà veramente fare qualcosa di più! Solo nei rapporti con Gemelli e Sagittario qualcuno si è sentito tradito e anche con la Vergine, ogni tanto, ci sono delle distanze da colmare. Tuttavia, anche in questo caso, via libera alla comprensione! Poi tu sei una persona molto generosa e, se qualcuno ha sbagliato, potrai perdonare, mentre se hai sbagliato tu, potrai dimenticare.

