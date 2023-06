Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 giugno 2023/ Vergine ha Saturno contro, Giove in Leone

Tappa fissa con l’oroscopo di Paolo Fox anche oggi, lunedì 19 giugno 2023. Le previsioni dell’astrologo sono state annunciate come di consueto sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa c’è da aspettarsi per i segni zodiacali? Andiamo a scoprire le novità che riguardano i nati Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: momento delicato per Leone, Vergine in ripresa

Leone, torni ad avere potere ma attenzione a non inciampare. Sappiamo che questo è un anno particolare. Giove ha iniziato un transito birichino. Se devi fare tante cose, è probabile che ci siano delle persone contro di te. Anche in famiglia si discute un po’ troppo. Sarebbe utile cambiare una strategia di lavoro. Se c’è un amore che ti interessa, seguilo. È vero che le questioni professionali possono portare qualche dubbio, ma per i sentimenti sei il re dello zodiaco per tutta l’estate. Bisogna darsi da fare secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, siamo in fase di recupero. Te ne accorgerai presto. Abbiamo visto che molti hanno subito dei contraccolpi a livello di lavoro, forse anche qualche problema a livello fisico. I ragazzi che iniziano adesso a fare pratica, affrontano esami e incontri professionali, certamente avranno meno difficoltà. Non manca la spinta per farsi notare e chiedere un piccolo grande miglioramento. Ora c’è da dire che Saturno in opposizione porta qualche ritardo. Se devi parlare di un progetto che conta oppure vuoi farti riconfermare un contratto, devi insistere.

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia tra altri e bassi, momento positivo per Scorpione

Bilancia, è una giornata un po’ apatica. Per l’amore non ci sono grandi problemi. Magari devi mettere a posto la situazione con un socio o un collaboratore. Il segno da qualche tempo è a caccia di giustizia. È ciò che rappresenta, la legge. In molti vogliono fare gli avvocati. Altri sentono semplicemente questo senso di insoddisfazione che potrebbe derivare proprio dall’impossibilità di trovare un accordo. Se ce l’hai con una persona che ti ha messo in imbarazzo, devi cercare di ritrovare l’equilibrio. Non conviene parlare ora di contratti e accordi, ma la settimana via via porterà bene.

Scorpione, è una giornata protetta. Le combinazioni migliori arriveranno dal 21. Il Sole inizierà un transito favorevole. Se ci sono opportunità in amore, sfruttale. Sei molto critico in questo momento. I prossimi due mesi in arrivo saranno spesi per cercare di chiarire alcuni rapporti, sia amorosi sia di lavoro. L’oroscopo di Paolo Fox ritiene che potresti trovarti nel contesto giusto, ma con la necessità di definire alcune cose.











