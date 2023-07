Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2023/ “Nessuno mi può giudicare” dice l’Acquario, novità per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha più occasioni in amore, il Capricorno si ricordi dei sentimenti

Sagittario, periodo di buone occasioni nell’ambito sentimentale. L’estate poi è una stagione più libera: si può uscire, si può vedere più gente, si va al mare o in montagna e possiamo incontrare persone piacevoli anche solo passeggiando. Proprio perché tu ami l’aria aperta e sei sempre pronto a muoverti, se il cuore è solo, cerca di condizionare la tua vita in positivo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Marte e Saturno contrari portano però una piccola delusione o un rallentamento nel lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2023/ La Luna è ottima per l'amore dei Gemelli, il Toro è ancora teso

Capricorno, gli impegni sono molti. I Capricorno cono convinti di essere nati per lavorare e poi, nella vita di tutti i giorni, questo pensiero diventa realtà: è facile, per un nativo del segno, mettersi all’opera appena possibile, ovvero iniziare a lavorare molto presto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove e Saturno favorevoli portano vantaggi un po’ per tutto e sarebbe un peccato che ti dimenticassi dell’aspetto positivo di un sentimento. Perché non organizzare una bella vacanza con la persona che ami? Agosto sarà un mese di buone emozioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2023/ Grandi progetti ancora in embrione per Sagittario e Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: giornata nì per l’Acquario, i Pesci rivivono il passato

Acquario, questa giornata nasce con qualche difficoltà e poi sei nervoso. Anche le piccole cose possono infastidire, come un pacco che non arriva, un contratto che non si riesce a definire o il fatto che, in questi giorni, trovi persone pronte a giudicarti: cosa che non sopporti! Non perché tu voglia essere migliore degli altri o ti senta perfetto, ma perché capita a volte di voler vivere in maniera diversa dagli altri. Per l’Acquario è quasi una costante, visto che ama andare controcorrente, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non tutti i tasselli, in questo periodo, combaciano in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2023/ L'ultima parte del mese sarà più positiva per Vergine e Bilancia

Pesci, non tormentarti con inutili ansie e ricorda che questo è un periodo utile se intendi fare delle scelte o dei cambiamenti che riguardano il lavoro e lo stato della tua vita. Le storie che nascono adesso sono confermate per l’estate. Non è escluso che tu voglia cambiare gruppo, ruolo e fare delle cose diverse, sul lavoro, rispetto a quelle che hai fatto nel passato. Passato che torna sempre nella vita di un nativo del segno, ma ancora di più da quest’anno: Saturno è nel segno e rappresenta ciò che è stato. L’Oroscopo di Paolo Fox ve lo ripete ogni giorno, in modo che non vi stupiate se, improvvisamente ritorna una passione legata a qualche anno fa, se dovete completare un progetto che era stato sospeso diversi mesi fa. Se siete in ansia per una questione personale, sarà meglio discutere con grande chiarezza e affrontare i problemi uno alla volta. Attenzione con Gemelli e Sagittario, mentre i rapporti sono molto importanti con Scorpione, Capricorno e Cancro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA