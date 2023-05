Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Questo nuovo transito di Giove in Toro, attivo da martedì 16 maggio, rallegra molti, ma crea qualche dubbio in altri. Vediamo come si riflette sui segni zodiacali Ariete, Toro, Gemelli e Cancro, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è un po’ preoccupato per i soldi, il Toro gode di tutti gli effetti positivi di Giove

Ariete, con questo Giove che ha cambiato segno, forse sei un po’ più preoccupato per i soldi e quindi bisogna quadrare i conti. Nel giudicare queste stelle però, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che non abbiamo più il cielo pesante di due anni fa e quindi è vero che le uscite sono molte, forse anche la famiglia chiede, ma con questo periodo di rinnovamento si può fare qualcosa di più. Le storie d’amore, in questo momento, sono un po’ offuscate: questo non vuol dire che manchi la passione, ma la testa sta altrove. Ci sarà un grande recupero da giugno e con questo si possono consolare anche quelli che cercano una grande passione.

Toro, sei sostenuto da Giove che sarà per diversi mesi nel tuo segno zodiacale. Questo non vuol dire fortuna a tutti i costi, come spiega sempre l’Oroscopo di Paolo Fox, ma un grande riflettore puntato su di te: si spera che entro la fine dell’anno tu possa verificare la correttezza di queste indicazioni. Rimbocchiamoci le maniche! Chi ha iniziato un progetto o un programma quest’anno sta avendo un buon successo, resta solo qualche incertezza nel recupero di alcuni accordi. L’amore chiede giustizia: chi può essere scontento in questo momento? Per esempio un Toro che ha a che fare con qualcuno che non riconosce un amore. Se si vuole consolidare un rapporto, legalizzare un’unione e si ha a che fare con chi non vuole saperne, allora il Toro si arrabbierà, perché giustamente Giove nel segno rappresenta desiderio di certezze e di ordine. Bene riciclare una vecchia idea che adesso può tornare positiva e attiva.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli lottano con Saturno dissonante, il Cancro ha molti pianeti a favore

Gemelli, c’è qualcuno che frena la tua corsa, ma ci sono anche delle opportunità in vista. Periodo di grandi trasformazioni che però non sono così chiare: avere Saturno dissonante rappresenta una certa stanchezza, incertezza e precarietà. Quanti Gemelli possono dire di sapere già che in autunno faranno ancora le stesse cose? L’Oroscopo di Paolo Fox considera questo come un periodo di transizione, ma se c’è da fare una proposta interessante, sono giornate buone per agire. La vita di coppia ha bisogno di qualche spinta in più: la tua attenzione adesso, in casa, potrebbe anche essere rivolta alla salute di una persona cara.

Cancro, l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che la Luna si troverà nel tuo segno domenica ed ecco perché potresti vivere una grande passione. Un consiglio: c’è una persona che ti piace e ricambia le tue attenzioni? Dalle appuntamento domenica, perché capirai tante cose: se è una grande storia, sboccerà e se desideri recuperare un legame, avrai la possibilità di parlare. Ampi consensi, vittorie in competizioni: da quanto tempo non si parlava così benevolmente del Cancro? Abbiamo un Giove buono, un Mercurio interessante, una Luna che sta per arrivare nel segno: le polemiche nate negli ultimi tempi spariranno presto! Si dovrebbe comunque aggiungere che sei una persona un po’ lunatica e può capitare in ogni momento una giornata no, ma la seconda parte dell’anno sarà, nel complesso interessante.

