Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Questo nuovo transito di Giove in Toro, attivo da martedì 16 maggio, rallegra molti, ma crea qualche dubbio in altri. Vediamo come si riflette sui segni zodiacali Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 19 maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox: “chi non mi ama non mi merita” il motto del Sagittario, il Capricorno ha tante opportunità

Sagittario, tu che sei l’arciere dello zodiaco scocchi la freccia, vedi dove va, cerchi di colpire il bersaglio e poi ne cerchi subito un altro: muoviti! Perché può arrivare una bella idea, puoi pensare di cambiare o trasferire la tua attività oppure collaborare con qualcun altro. Può essere magari difficile ambientarsi, però è sempre meglio di stare con chi non ti ama o con chi non ti apprezza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, 18 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Leone...

Capricorno, questo cielo non deve farti innervosire, anzi! Deve farti inorgoglire! Chi è dipendente può fare una richiesta proprio in questo momento, i più giovani possono mettere le proprie capacità e cultura anche altrove: è un periodo importante per assumersi delle responsabilità. Bello questo cielo! L’amore recupererà tono e vigore da fine mese, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 18-19 maggio/ Le previsioni di oggi e domani segno per segno

Oroscopo Paolo Fox: giornate nervose per l’Acquario, cambiamenti positivi inaspettati per i Pesci

Acquario, vorresti fare qualcosa di nuovo? Attenzione però, perché queste sono giornate molto tese e nervose, in cui puoi anche dimenticare qualcosa. Sarà bene, ogni tanto, prendere una pausa dal lavoro, per riprendere fiato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: l’importante è avere la certezza di riuscire a fare tutto. Va ricordato che l’Acquario si stanca presto di ogni cosa, per cui se in questi giorni senti una certa intolleranza, attenzione che non sia solo un fatto emotivo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Pesci, per un paio di giorni evita le polemiche. È facile adesso rimettersi in gioco: questo transito di Saturno nel segno è illuminante! Ti sarà capitato di dire delle cose che, fino a due mesi fa, non avresti mai detto e ti capiterà di fare delle scelte o portare avanti dei progetti che, fino a qualche tempo fa, non pensavi di desiderare più. In definitiva, le cose cambiano, ma certamente a tuo favore. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che la giornata di domenica sarà promettente: organizza qualcosa di bello con una persona che ti piace.











© RIPRODUZIONE RISERVATA