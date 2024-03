Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024/ Acquario e Pesci possono dare il loro amore a chi lo merita

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario non accetta costrizioni, il Capricorno attende risposte

Sagittario, l’Oroscopo Paolo Fox ritiene che questo sia un periodo importante per la fantasia e la creatività, inoltre puoi esporti direttamente se hai delle cose da dire. Se hai un partner che ti ostacola, ora non sopporterai molto: bisogna scegliere! Il Sagittario ha bisogno dei propri spazi e questo è il consiglio da dare soprattutto ha chi ha un partner con questo segno zodiacale.

Capricorno, questa settimana è un po’ più complessa, per l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche se tutti i grandi pianeti sono sempre con te. In realtà aspetti una risposta e potrebbe arrivare da venerdì in poi, soprattutto per quanto riguarda la casa e le proprietà in generale. I sentimenti saranno più amplificati nel weekend.

Acquario, è un buon momento per farsi sentire! Anche per allacciare nuove relazioni, amori e amicizie. Se non sei riuscito a comunicare in passato, vai avanti con qualcosa di nuovo e non ti impuntare su chi ti ha detto no, consiglia l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci, è il momento di innamorarsi, però attenzione: non di persone difficili e lontane, come ti capita sovente. Non essere masochista e vai oltre: con Venere nel segno è importante scegliere e dare il tuo amore a coloro che ti ricambiano. Anche se alcune occasioni sono state perse, adesso è possibile riconfermare un accordo, promette l’Oroscopo Paolo Fox.

