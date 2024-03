Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024/ I giochi d’amore si chiudono per la Bilancia e lo Scorpione risolve

Oroscopo Paolo Fox: giornata pensierosa per il Leone, i sentimenti sono l’ambito più complesso per la Vergine

Leone, questa giornata è un po’ controversa, sia perché stai pensando a cosa fare da giugno in poi, sia perché devi risolvere problematiche familiari o lavorative, secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Le coppie solide hanno superato le conflittualità e i single possono provare emozioni nuove. Quando il cielo è favorevole in amore, spinge a frequentare più gente, perché forse, tra tanti, potrebbe esserci la persona giusta per noi.

Vergine, le cose non vanno male, solo è necessario compiere delle scelte, con Saturno in opposizione. Il pianeta ti dice di agire, ma di tagliare i fronzoli. Vista la tua innata concretezza, non è un cielo difficile, anche se ci saranno dei dubbi. Le tensioni più importanti non sono tanto sul lavoro, ma in amore: evita squilibri nella coppia, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024.

Bilancia, è finito il periodo diplomatico e non sei pronto al sacrificio! È arrivato il momento di voltare pagina, di liberarsi delle costrizioni e di dire basta anche a qualcuno che ti ha tenuto in pugno per molto tempo, secondo l’Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 marzo 2024.

Scorpione, le relazioni sono molto favorite e, in base al proprio al proprio ascendente, ci saranno tutte le possibili sfumature. L’unico pianeta non proprio positivo è Marte che però dal 22 tornerà attivo: entro la fine di marzo ci saranno problematiche risolte e una buona prospettiva per chi ha un contratto da rinnovare, per l’Oroscopo Paolo Fox.

