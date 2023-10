Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2023/ Il Leone tira fuori gli artigli, un po’ di ritardi per la Vergine

Oroscopo Paolo Fox: il Leone vuol farsi valere, la Vergine ha la Luna storta

Leone, le stelle della seconda parte della settimana sono migliori, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è una grande voglia di farla pagare a chi, in passato, non ti ha riconosciuto il giusto merito, soprattutto se te ne sei andato sbattendo la porta. Adesso vuoi far notare che tu puoi contare su te stesso e non hai bisogno dell’aiuto di nessuno. Questo vale anche per l’amore.

Vergine, i fastidi contro cui devi combattere non li provochi da solo, ma sono provocati dagli altri. Oggi c’è questa Luna dissonante che porta qualche piccolo ritardo: alla fine riesci a mettere tutto in ordine, ma tu che sei così programmato e organizzato, a volte devi avere a che fare con delle persone che davvero ti mettono nei guai. Saturno opposto rappresenta anche un cambiamento di vita: forse anche la necessità di delegare qualcosa che non riesci a cedere, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, in questi giorni la tua vita sta cambiando. L’Oroscopo di Paolo Fox aveva parlato da una prima parte del mese molto pesante nel segno e, dal 14, un rinnovamento. Chi ha avuto un serio problema si sente meglio, ma ci sarebbe il bisogno di avere una persona molto comprensiva. Ottobre e novembre saranno mesi di riavvicinamento e non ci dimentichiamo che, proprio a novembre, Venere sarà nel segno.

Scorpione, periodo di innovazioni, forse non sempre facili di gestire, però l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che aveva già anticipato che, dal 23 in poi, nuovi accordi di lavoro e situazioni particolari avrebbe ripreso quota e anche chi aveva dei dubbi sarebbe stato più sereno. Giove resta in opposizione, quindi questioni di soldi, legali o di proprietà sono in ballo, tuttavia ci sono delle soluzioni. L’amore ha bisogno di maggiore costanza.

