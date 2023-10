Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2023/ Insidie di Venere per il Sagittario, il Capricorno medita

Oroscopo Paolo Fox: Venere spegne un po’ i sentimenti, il Capricorno studia le mosse per il futuro

Sagittario, per questo segno la fase di conquista è quella di maggiore interesse in amore, poi dopo la conquista piano piano le passioni diminuiscono. Questa Venere adesso toglie smalto a certe relazioni. Non bisogna sottovalutare nuove proposte che riguardano il lavoro, in vista dell’autunno. Attenzione a dei conflitti con una persona Leone, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre 2023/ L'Acquario non pensa all'amore e i Pesci migliorano sempre più

Capricorno, periodo interessante per fare scelte importanti. Questo è un cielo utilissimo e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia delle grandi idee in mente. Il Capricorno a volte si isola: quando sta in disparte, non è perché ce l’ha con il mondo, ma sta solo riflettendo e cercando di capire quali siano le mosse più giuste da fare in vista del futuro. Non a caso, anche i Capricorno adolescenti, a volte, hanno uno spazio che potremmo definire “il pensatoio”, che sia una stanza in cui si chiudono o un angolo dove meditano. Adesso meditare aiuta, perché con queste stelle può arrivare un’idea vincente. Stelle importanti anche per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre 2023/ Bilancia e Scorpione si sono liberati dai pianeti ostili

Oroscopo Paolo Fox: attenzione alle spese per l’Acquario, l’amore ha bisogno di chiarmenti per i Pesci

Acquario, devi tenere sotto controllo le spese e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questo è un anno in cui non conviene rischiare, vista la posizione di Giove, ma semplicemente mantenere quello che è stato costruito nel tempo. Chi ha fatto il passo più lungo della gamba ora si accorge di trovarsi in una condizione un po’ particolare. Tutti i progetti e i programmi che sono partiti da settembre soddisfano a metà. Il desiderio di libertà prevale anche in amore.

Pesci, dal 23 alla fine del mese di ottobre, ci sarà l’occasione di un riscatto e forse anche una buona idea arriverà tra il 24 e il 25. Pensa fin da adesso alla prossima settimana, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle premiano le intuizioni, ma forse è l’amore a meritare un approfondimento: questa opposizione di Venere per i cuori solitari non è un granché e per le coppie di lunga data ha creato qualche distanza. Chi si vuole bene non teme nulla, tuttavia se l’ombra della gelosia incupisce alcuni legami oppure ci sono distanze che vanno colmate e delle incomprensioni accumulate, l’Oroscopo di Paolo Fox suggerisce, sempre entro il 25, di chiarire tutto quello che no va. Molto importante tenere aperta la mente: il segno dei Pesci è il segno dei poeti, dei musicisti, di quelli che hanno delle intuizioni e, a volte, dei sogni premonitori.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 ottobre 2023/ L'Ariete si è scocciato di qualcuno, gelosie per il Cancro

© RIPRODUZIONE RISERVATA