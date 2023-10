Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 ottobre 2023/ Pausa di riflessione per il Toro, illusioni d’amore per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: grande capacità di azione per l’Ariete, piccolo stop per il Toro

Ariete, sei pieno di cose da fare e di polemiche da risolvere: d’altronde quando ti muovi, sollevi un polverone! In questo oroscopo si legge anche una grande voglia di mettere alle corde persone che ti hanno creato problemi nel passato. Lascia parlare i sentimenti: in questo momento, e l’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge in particolare a chi ha chiuso una storia l’anno scorso, possono nascere delle buone opportunità. Forse non è il periodo per risolvere tutti i problemi della vita, però c’è più libertà di azione.

Toro, devi fermarti: pausa di riflessione! Giove nel segno porta occasioni, però sai che quando ti impegni tanto, poi devi anche ritrovare un po’ di tranquillità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse non sei stato bene oppure alcune regole del gioco sono cambiate e quindi sei arrivato stanchissimo alla fine della scorsa settimana. Questo inizio di settimana comporta anche una revisione delle tue azioni. In amore, Venere protegge e addirittura le coppie che hanno avuto una seria crisi potranno recuperare, se vogliono.

Gemelli, giornata un po’ faticosa. L’Oroscopo di Paolo Fox vede sempre un po’ agitato il discorso amore, sentimenti e amicizie, come se qualcuno avesse tradito le tue aspettative. Questo è vero, però non ci dimentichiamo che a volte i Gemelli creano, immaginano e “si fanno dei film”: potresti aver letto, nello sguardo di una persona, qualcosa di inesistente. Nelle coppie di lunga data invece è avviato un percorso di revisione.

Cancro, questo cielo è molto importante: tra il 23 e la fine del mese avrai anche di più. Ci siamo quasi ed è probabile che, entro la fine di ottobre, arrivi una soddisfazione di lavoro o nell’ambito privato. Dipende dalla tua età e dalle circostanze: i giovani fanno pratica e le persone più grandi ricevono un grande riscontro. In questo momento sarebbe anche importante trovare un sentimento perduto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

