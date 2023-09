Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 settembre 2023/ Gemelli e Cancro sono ansiosi e malinconici

Oroscopo Paolo Fox: Marte opposto rende impaziente l’Ariete, il Toro finalmente respira ma deve metterci del suo

Ariete, e chi ti ferma più? Sei un fiume in piena: in questo periodo, con Marte in opposizione, è anche molto difficile dirti ciò che devi fare, perché parliamo del tuo pianeta guida e averlo opposto significa che rischi di essere molto impaziente, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo potrebbe essere un problema, soprattutto in amore. Correre rischi dal punto di vista economico è altamente sconsigliato. Ad ogni modo, la cosa positiva è che sei pieno di idee.

Toro, il periodo tra giugno e settembre è stato di grande fatica, per questioni di proprietà e di soldi, ma ne stai uscendo alla grande! Se hai iniziato un nuovo percorso professionale, è naturale che adesso debba essere tu a fare le cose al meglio. L’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre che quando abbiamo un buon cielo, ci arriva la “buona conferma”, tuttavia questo non dà garanzia di riuscita, perché conta la nostra buona volontà e la nostra preparazione. La sfida del momento potrebbe quindi essere proprio quella di farsi valere. Non è ancora facile parlare d’amore, con sfumature diverse a seconda della situazione: c’è chi semplicemente deve riconciliarsi con una persona e chi invece deve ancora trovare la persona giusta.

Gemelli, questa spada di Damocle che senti di avere sulla testa ovvero questo cumulo di ansie a cui non sai dare spiegazioni, conferma il fatto che vorresti essere più sereno. Saturno dissonante parla di fatica nel lavoro e nei rapporti con gli altri. Potresti aver riempito la giornata di impegni, sentirti affaticato e non ricevere più stimoli a sufficienza. L’amore recupera lentamente, ma attenzione nei rapporti con Leone e Scorpione, perché sono soggetti a qualche variazione in più, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, puoi rimetterti in gioco, però i ricordi fanno male. Il tuo è il segno dei ricordi: molte volte dentro di te mantieni emozioni che probabilmente non hanno più ragione di esistere, perché legate a persone o avvenimenti che non ci sono più, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Per te però sono come un’ancora di salvezza: quando la realtà non ti soddisfa, ti rifugi in questo nido di sensazioni che costruisci giorno dopo giorno. L’importante è non dare più spazio alla fantasia che alla realtà.











