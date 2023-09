Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 settembre 2023/ I Pesci chiariscano subito in amore, pressioni sul Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: Venere agevola tutte le relazioni per il sagittario, c’è chi chiede troppo al Capricorno

Sagittario, le relazioni d’amore contano più di tutto il resto, perché avere Venere favorevole significa privilegiare i sentimenti che possono anche nascere all’improvviso. I problemi possono esserci se ci sono due storie in ballo, soprattutto se una è ufficiale e l’altra è ufficiosa. Saturno dissonante dice di cercare di mantenere sempre un buon rapporto nelle questioni di lavoro: soprattutto nei rapporti con i capi, ci vuole attenzione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, nessuno può bloccare la tua tua ascesa, ma l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che gli inizi di ottobre saranno un po’ pesanti. Forse hai caricato troppe responsabilità sulle tue spalle e in questi giorni c’è anche chi ti richiama all’ordine o ti chiede troppo. C’è una nuova strada da seguire. Da ottobre si riparte con l’amore: se sei pieno di emozioni, vuoi comunicare qualcosa di bello alle persone che ti stanno intorno, non devi fare altro che lasciarti andare.

Acquario, ritardi, stanchezza, consegne non del tutto effettuate e date slittate: che l’Acquario viva nel caos, da qualche mese, lo sappiamo. Per consolarci, dice l’Oroscopo di Paolo Fox (che è del segno dell’Acquario ndr), basta pensare che dal caos nasce il mondo e quindi se c’è disordine, è probabile che da questo disordine ci siano anche spunti di creatività da sfruttare. Se hai giocato a fare la “primula rossa” in amore, ovvero sei un po’ sfuggito a delle responsabilità, è abbastanza normale: Venere in opposizione ha creato qualche problema, ma si riparte da ottobre.

Pesci, l’Oroscopo di Paolo Fox aveva annunciato un settembre agitato: Mercurio e Sole in opposizione significano che, soprattutto dal punto di vista lavorativo, non tutto è chiaro, che ci sono strategie innovative da seguire e anche cose da inventare, perché non tutto è pronto. Inevitabilmente questo comporta un certo stress, ma in amore cerca di mantenere i nervi saldi. Qualcuno potrebbe riprendere un ruolo o un progetto che aveva abbandonato tempo fa, con Saturno che rappresenta il passato che ritorna: ancora di più ci vorrà tempo per mettersi in linea. Novità in amore parziali e se c’è qualcosa che non va, è meglio parlare subito.











