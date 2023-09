Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 settembre 2023/ La Vergine lotta contro Saturno e la Bilancia contro Marte

Oroscopo Paolo Fox: Venere ha due facce per il Leone, la Vergine si sente un po’ sola nell’affrontare il mondo

Leone, questo è un cielo importante e abbiamo una bella Venere. Cosa preoccupa un po’ l’Oroscopo di Paolo Fox? Proprio Venere! Perché a volte, Venere nel segno, presente nel tuo spazio zodiacale da molto tempo, porta sì nuovi amori, ma può anche illuminare gli angoli bui di un rapporto. In questo momento, se qualcosa non va, proprio tu potresti dire stop e, se ci sono due storie in pista, bisognerà fare una scelta. Emozioni in arrivo.

Vergine, Saturno opposto porta la sensazione di non farcela oppure di sentirsi un po’ soli nell’affrontare certe questioni nella vita. I nativi del segno appaiono a volte un po’ freddi e pensano tanto al lavoro, ma perché ritengono che dare delle garanzie, anche di tipo pratico, alle persone che amano, sia una cosa importante, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Vanno bene coccole e bacetti, ma poi contano, se non proprio il conto in banca, anche le certezze materiali in un rapporto. Se sei single, sarebbe utile spingere nuove amicizie.

Oroscopo Paolo Fox: Marte affatica la Bilancia, la Luna aiuta lo Scorpione

Bilancia, recuperare tempo perduto è giusto, ma Marte che transita nel segno dice che sei molto affaticato. La prima cosa da fare è quindi recuperare energia fisica, a maggior ragione se sei stato male, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Le relazione d’amore sono in revisione, ma solo perché in questo momento tu vuoi ottenere qualcosa di più. Eventi del destino, emozioni importanti: tutto può coinvolgere e anche sconvolgere la vita della Bilancia.

Scorpione, questa Luna nel segno non può che attivare delle buone emozioni, tuttavia, guardando le stelle degli ultimi mesi, l’Oroscopo di Paolo Fox ammette che ne hai passate di tutti i colori! Non c’è grande enfasi d’amore e addirittura a volte c’è stato il desiderio di “togliersi un sassolino dalla scarpa”. C’è poi chi ha dovuto improvvisamente cambiare ruolo o progetto e si è ritrovato a vivere in maniera molto diversa rispetto al passato: trovare un po’ di equilibrio è necessario. Attenzione alle dispute con un ex!

