Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2023/ L’Acquario guadagna fiducia, i Pesci affronteranno Mercurio a breve

Sagittario, ecco un cielo utile per gli incontri, le amicizie anche per prenderti una bella pausa di relax. È chiaro che adesso le cose sono cambiate, rispetto a decenni fa, perché tante persone lavorano ad agosto, tuttavia un piccolo stop l’Oroscopo di Paolo Fox te lo consiglia, perché riflettere su quello che è più utile fare nel corso dei prossimi mesi, è necessario. L’amore premia e queste sono giornate, insieme a domenica, migliori per farsi avanti. A volte, in amore pretenderai di più, ma questo è normale, perché ora non ti accontenti.

Capricorno, è probabile che il 2023 ti porti a fare una scelta decisiva che riguarda il lavoro: potresti anche recuperare qualcosa che avevi perso nel passato. Prendi solo le distanze da chi vuole crearti qualche disagio: a volte, i Capricorno hanno bisogno di molti collaboratori, perché è un segno che ama presiedere, si mette al centro delle situazioni che vuole portare avanti e dirige, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Se attorno a te ci sono delle persone che fanno come vogliono, inevitabilmente ti arrabbierai. Sei un po’ pensieroso: l’amore ha bisogno di maggiori certezze.

Acquario, per chi ha un’attività importante, questa pausa di riflessione aiuterà a capire quali sono i nuovi sbocchi da seguire. Forse l’amore è un po’ a disagio, forse il lavoro, in questi giorni, è un po’ sotto pressione: ci sono delle preoccupazioni oppure vuoi fare delle cose diverse, rispetto al passato. Grazie ad una grande generosità innata, avrai la fiducia deglia altri. Attenzione però non passare per ingenuo, perché qualcuno potrebbe approfittarsi della tua bontà, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, le prossime tre giornate saranno di riflessione e, a breve, ci sarà un Mercurio un po’ particolare che rimanda, non blocca, situazioni a cui tieni. Questo può significare che, nel corso dei prossimi giorni, anche se hai una buona idea, un progetto da realizzare, tu debba perdere un po’ di tempo. In amore, né bene né male: questo è un cielo che comporta forse una revisione di alcuni rapporti. Nei legami con i segni dei Gemelli e dei Pesci può nascere qualche dubbio di troppo. L’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda a tutti coloro che hanno vissuto una separazione di andare avanti: no agli azzardi!











