Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oggi, domenica 2 aprile 2023, è già una giornata di festa per molti, preludio di Pasqua, che sarà la prossima settimana. L’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi ci regala le sue indicazioni astrologiche, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: le stelle sostengono l’impulsività dell’Ariete, il Toro merita una domenica tra gli affetti

Ariete, è tempo di cambiare e, se hai già cambiato qualcosa dalla fine di dicembre, è ora di mettere in pratica tutto quello che hai in mente. Con il limite determinato dal fatto che, solitamente, le tue idee sono prorompenti, esclusive e innovative, per cui non sempre sei capito fino in fondo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Comunque, gli effetti di questo periodo importante, perché il Sole si trova nel tuo segno, non sono affatto frenanti, anzi: sono in sintonia con il tuo temperamento impulsivo. C’è tanta voglia di ripartire.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Toro, dopo due giorni “così così,” perché fra venerdì e sabato hai vissuto più impegni e tensioni che altro, sarebbe bello riscoprire il valore della famiglia, dello stare insieme: punta sull’ottimismo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Più volte è stato detto che Giove sta per entrare nel tuo segno e quindi dipende da te, se vuoi sfruttarlo o no: le stelle ci danno un’indicazione, poi molto dipende anche dall’età e dalla situazione personale. Un Giove in Toro può rappresentare, per qualcuno, il tempo giusto per definire una storia e legalizzarla, se è rimasta ufficiosa a lungo, per altri invece un primo grande incontro. Addirittura Giove e Toro, insieme, rappresentano la fertilità. Questo è un cielo che ti pone in prima linea!

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

Oroscopo Paolo Fox: qualche difficoltà in famiglia per i Gemelli, il Cancro potrebbe avere una sorpresa

Gemelli, piano piano stai uscendo dalle piccole incertezze. Questo Saturno dissonante rappresenta problemi sostanziali: anche se stai facendo tutto con grande impegno, è probabile che in famiglia ci sia qualche dubbio o che tu debba stare, in questi giorni, accanto a una persona che non sta bene. La vita in casa quindi prevede momenti di incertezza e oggi questa Luna dissonante ti invita a prendere solo decisioni ragionate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, in questa domenica potresti vivere una piacevole sorpresa! Primi elementi di forza di un cielo che tornerà ad essere molto importante, nelle prossime settimane. Via dalla folle solitudine! Chi è rimasto troppo solo, per troppo tempo, dovrà voltare pagina. Questo cielo subisce uno scossone che potrebbe anche essere determinato da rivendicazioni, rappresaglie per antichi torti e persino le coppie che si vogliono bene, ogni tanto, hanno discusso per la gelosia, ma bisogna tornare a più miti consigli. L’Oroscopo di Paolo Fox si rivolge in particolare a chi ha discusso in maniera piuttosto pesante o quasi ha messo in discussione un rapporto, a marzo.

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA