Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oggi, domenica 2 aprile 2023, è già una giornata di festa per molti, preludio di Pasqua, che sarà la prossima settimana. L’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi ci regala le sue indicazioni astrologiche, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone fa il riposo del guerriero, la Vergine ha una buona Luna nel segno

Leone, dopo due giorni piuttosto dinamici e intraprendenti, è giusto fermarsi un po’. Ogni tanto, ti diverti a mettere alla prova il partner, perché tu vuoi avere accanto persone fidate e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox non dice che imponi un giuramento d’amore ogni 24 ore però, se qualcosa non quadra, vuoi veder chiaro. Non è facile arrivare a una fase di serenità, con Venere dissonante, perché anche se ami tanto una persona, potrebbe essere lontana oppure si convive, ma ci si vede poco per motivi di lavoro. Tranne questi giorni di grande tensione, aprile sarà un mese che porterà buone risorse e quindi bisogna tener duro: se tieni a un rapporto, dal giorno 11 tutto sarà più chiaro.

Amici 22, Maddalena Svevi la nuova Britney Spears?/ Batte Isobel: web in tilt!

Vergine, la Luna nel segno spinge a fare ragionamenti concreti, ma di solito sei già, di tuo, una persona molto razionale, come ricorda spesso l’Oroscopo di Paolo Fox. Non abbandonate quello che di buono c’è stato fino a ora: in amore, Venere va sfruttata! È tempo di incontri, di forza che dev’essere impressa anche nelle relazioni. Il segno della Vergine non sbandiera ai quattro venti il proprio amore, perché vive i sentimenti in maniera molto privata, e cerca delle persone che siano altrettanto riservate. Queste stelle rendono più facili le nuove conquiste.

Samuele, dopo Amici 22 in tour con Beppe Fiorello/ "Verremo a salutarvi nelle sale"

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve temporeggiare al momento, lo Scorpione può ricevere un invito inaspettato

Bilancia, una domenica che promette qualcosa di più. Aprile rappresenta l’ultimo scoglio da superare, perché da maggio potrai dire addio al passato, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Sappi che le discussioni non possono trovare una soluzione immediata, soprattutto se sono frutto di un inizio dell’anno e una fine del 2022 piuttosto pesanti. Per questo motivo, ti conviene cercare di prendere tempo. Scelte concrete e immediate invece andranno fatte sul lavoro.

Scorpione, non c’è più la Luna contro che potrebbe averti danneggiato a livello emotivo e impensierito, nel corso degli ultimi due giorni. Ecco l’inaspettato: un piccolo evento, un incontro o un invito per Pasqua che ormai è alle porte. Se c’è agitazione in amore, con Venere opposta, bisognerà cercare di placarla, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Molte saranno le cose da fare, in questo aprile, all’insegna dell’imprevisto.

WAX O SAMU, CHI É STATO ELIMINATO AD AMICI 2023?/ Mattia Zenzola contesta il verdetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA