Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2024/ Capricorno, Toro, Vergine, Ariete, Leone e Sagittario

Toro e Vergine non amano i cambiamenti, ma questi sono inevitabili. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Toro, fino a maggio sei sostenuto da Giove per concludere con successo delle questioni legali. Questi sono anche giorni favorevoli per parlare d’amore: se c’è qualcosa che non funziona più devi accettare che alcune cose sono cambiate, soprattutto tra fine febbraio e inizio marzo, perché non puoi più tornare indietro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, sei in competizione con te stesso e con il tuo destino. Non ti piace molto cambiare ma se, per esempio, fai un lavoro che non rende quanto vorresti, diventi perentorio e interrompi ciò che non va più bene. Venere, da venerdì, non sarà più in opposizione e anche l’amore potrà essere rivalutato, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Il Capricorno è sulle spine per delle risposte e l’Ariete inizia un mese favoloso

Capricorno, in questo momento sei in attesa di risposte che non arrivano: se dipendi dalle decisioni di altre persone non puoi far molto di più. Qualche nativo del segno sta facendo delle verifiche di ogni genere: dal 16 di aprile tutto sarà più chiaro, ma devi avere ancora un po’ di pazienza, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Ariete, l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che lunedì e martedì prossimo, avrai un’eccezionale assembramento di pianeti nel tuo segno: questo significa che, in questi giorni, è consigliato lavorare bene sulle questioni che ti interessano, perché potresti vincere “una partita”. In amore, se hai una bella relazione di coppia, aprile sarà molto favorevole per pensare a matrimoni e convivenze da coronare in estate. Questa giornata è un po’ faticosa, tuttavia molto produttiva.

Il Leone ruggisce: solo i soldi vanno così così e il Sagittario è appasionato. L’opinione dell’Oroscopo di Paolo Fox

Leone, momento di grandi vittorie e di riscatto. C’è sempre Giove in opposizione che parla di bollette, tasse e così via: qualcuno potrebbe metterti in una condizione non molto agevole, ma riuscirai ad uscirne. Per l’amore , questo è un momento positivo: da venerdì Venere sarà nuovamente favorevole, ma devi anche metterci buona volontà, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, momento buono: Mercurio e Sole sono attivi e da venerdì lo sarà anche Venere. Il cielo è più positivo per l’amore, piuttosto che per il resto, tuttavia le tue passioni possono essere anche di tipo lavorativo: quando fai qualcosa che ami, concentri tutto ciò che provi nella tua attività. Ad ogni modo, qualunque sia il campo d’azione, le grandi passioni sono favorite. Bisognerà chiarire qualcosa in famiglia, soprattutto tra genitori e figli, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

