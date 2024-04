Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 aprile 2024/ Gemelli, Bilancia, Acquario, Cancro, Scorpione e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli diventano decisionisti e la Bilancia affronta tante opposizioni planetarie

Gemelli, gli ultimi due giorni hanno avuto la Luna in opposizione, mentre oggi ti senti decisamente più forte. Dal 5 aprile ci sarà una bella Venere! Lunedì e martedì, come per altri segni zodiacali, saranno cruciali in positivo e se una persona ha tentato di bloccarti nelle tue azioni, adesso farai ciò che vuoi, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Domenica sarà poi importante per le storie d’amore: si prosegue o si chiude.

Bilancia, ci sono molte opposizioni planetarie e l’Oroscopo di Paolo Fox spiega che questo significa essere contro qualcuno oppure qualcuno è contro di te. Dipende dalla situazione ma, per esempio, in tutte le controversie, legali o con collaboratori, serve cautela. La tua non è tuttavia una posizione debole, in quanto ora non temi di esporti e affermare ciò che pensi, cosa che non ti riusciva molto prima, però è naturale che tu non sia molto sereno. Dall’8 al 16 di aprile stai in campana: i nodi verranno al pettine!

Acquario, vuoi dedicarti all’amore, ma attenzione al solito problema, perché spesso viaggi molto con la fantasia oppure ti incaponisci con persone che non ti corrispondono, perché in realtà da una lato vuoi innamorarti e dall’altro hai paura di chiuderti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi vive in coppia con qualcuno che si comporta in maniera non molto chiara, adesso esigerà più trasparenza. Sul lavoro, servirà tutta la tua capacità diplomatica per avere successo e avrai molta voglia di fare cose nuove.

Cancro, l’unico neo del tuo cielo è rappresentato dai soldi, tuttavia non necessariamente significa mancanza di fondi, ma alcune questioni di lavoro non ti piacciono perché vorresti essere pagato meglio. Sei molto emotivo e non ci vuole molto per farti inalberare: stai attento in serata, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, l’autocritica non deve diventare autolesionista e questa primavera ti dà la forza di farti valere. Se vuoi riconciliarti con qualcuno perché senti che la passione è ancora presente, non esitare a farti avanti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, cielo favorevole per chiudere un accordo o un contratto. Nel weekend avrai la Luna nel tuo segno e l’aspetto emozionale sarà predominante. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox si chiede cosa sia accaduto durante le feste: alcune coppie possono aver avuto da dire. Di norma, sei molto disponibile, ma anche tu hai dei limiti: con Gemelli e Vergine ci vorrà tanta cautela. Sul lavoro, sfrutta questo periodo favorevole che arriverà fino alla fine di maggio. Molti nativi del segno hanno ripreso in mano progetti non del tutto nuovi, in quanto Saturno parla di ritorno del passato: una sorta di revival, sia di emozioni sia di attività.

