Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 dicembre 2023/ Giornata con Ariete al top e il Toro un po’ flop

Oroscopo Paolo Fox: ottimo cielo per l’Ariete, il Toro ha la Luna opposta

Ariete, è un oroscopo importante. È vero che gli ultimi tempi sono stati faticosi e forse ci sono state anche delle giornate in cui non ti sei sentito al massimo, però questo è un sabato che rivela una grande capacità d’azione, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Persino i reduci da una separazione e che non vogliono vivere una nuova storia per non impelagarsi in un nuovo rapporto avranno diritto a rimettersi in gioco. Attenzione però alle finanze: chi ha una sfida in corso non mollerà.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 dicembre 2023/ Il Capricorno respira un po' e i Pesci sono sotto pressione

Toro, questa dissonanza della Luna può riportare alla luce qualche difficoltà di coppia, anche nei rapporti con i parenti, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci si sente indolenti non è perché mancano le energie, ma forse perché c’è bisogno di farsi scivolare le questioni addosso. Dicembre potrebbe quindi rievocare qualche problema d’amore: coppie che sono state in crisi durante l’estate o hanno dovuto affrontare dei problemi, dovranno essere più forti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 dicembre 2023/ Venere sosta in Bilancia ancora per poco e passerà in Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: nonostante tutto grande forza per i Gemelli, il Cancro ha Mercurio in opposizione da oggi

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato tante volte, alla fine di novembre, dei pianeti opposti: Sole, Marte e Saturno dissonante. C’è qualcuno contro e forse devi lottare con chi vorrebbe vederti messo da parte, tuttavia tu hai una grande grinta. Si sviluppa la creatività e, dagli artisti, ai pubblicitari, agli imprenditori, molti dovranno difendersi, ma ci sarà anche un grande recupero, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, visto che questo cielo comporta una riflessione profonda sulle scelte di lavoro, con Mercurio da oggi in opposizione, non bisogna farsi prendere dall’impeto dell’entusiasmo: meglio meditare e capire quali sono le strategie vincenti. Chi vuole rinnovare un accordo potrà farlo, chiedendo qualcosa in più. Giove e Saturno sono molto favorevoli e il 2024, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, è un anno di rilevanza eccezionale. Per le coppie solide, le responsabilità sono parecchie e, anche se c’è una buona base, si rischia di discutere. Stelle importanti, perché Venere, dopodomani, tornerà favorevole!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 dicembre 2023/ Gemelli sotto pressione e il Cancro migliora di giorno in giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA