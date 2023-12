Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 dicembre 2023/ Il Leone affronta un mese senza ipocrisie e la Vergine nel caos

Oroscopo Paolo Fox: dicembre sarà definitivo per il Leone in amore, la Vergine è super impegnata

Leone, dicembre potrebbe essere il classico mese in cui, se ci sono stati problemi nella coppia, bisognerà affrontarli, come il famoso detto “tutti i nodi vengono al pettine”, e non permetterà di tornare sui propri passi, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox. Arriverà comunque un buon successo finale e, se c’è qualcosa di cui parlare, meglio affrontare il problema con chiarezza.

Vergine, questo è un periodo stancante e confuso, in cui ci sono troppe cose da fare e in cui, anche a livello lavorativo, le proposte non sono poche, ma mettere in ordine tutto comincia ad essere un problema. Dipende poi anche dall’età: la confusione, per un giovane, potrebbe essere l’occasione per fare pratica in tante situazioni diverse, ma per una persona più matura, c’è confusione quando, con ogni probabilità, bisogna risolvere problemi di casa e nessuno ti aiuta, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Si lavora con soddisfazione, ci si sente più liberi, ma il caos regna sovrano! Per i vergine che sono programmati, il vero tormento è riuscire a organizzarsi alla giornata.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia cerchi di ampliare gli orizzonti, ottimo cielo per lo Scorpione

Bilancia, un certo disagio e nervosismo passerà molto presto e, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, sei forte e la capacità con cui sei riuscito a superare la crisi degli ultimi mesi è grande. Bisogna capire se dove lavori ci sono delle perplessità, perché in questo caso andrebbero risolte. Come segno di aria, hai bisogno di espanderti e non di pensare sempre ai problemi.

Scorpione, conto alla rovescia: dal 4 iniziano le nuove stelle! L’Oroscopo di Paolo Fox prevede che Venere farà il tuo gioco e, in questo periodo, ci sono anche delle situazioni che devono essere risolte. Questo cielo comporta delle opportunità e può anche dare spazio a delle vicissitudini nuove rispetto al passato. Emozioni in corso!

